РЭО разместил облигации на Московской бирже

Ранее Денис Буцаев заявлял, что в следующие два года за счет облигаций РЭО в отрасль обращения с отходами будет привлечено около 90 миллиардов рублей. В этом году компания планирует профинансировать около 20 проектов на территориях Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областей, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего рассматривается около 50 проектов.