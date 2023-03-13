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Posted Вчера, 14:24

Published Вчера, 14:24

Modified 6 марта 13:31

Updated 6 марта 13:31

РЭО разместил облигации на Московской бирже

Вчера, 14:24
В декабре 2022 года Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций Российского экологического оператора (РЭО) на 1,6 миллиарда рублей. Их размещение на Московской бирже прошло по открытой подписке.

Средства от размещения ценных бумаг пойдут на строительство комплекса по обработке и утилизации отходов в Тульской области. Мощность предприятия составит 300 тысяч тонн в год, а его запуск намечен на июль 2024 года. Проект реализует ООО РО «Восток», совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда предоставит РЭО, сообщает newsnn.ru.

Облигации могут приобрести и физические лица. Максимальный срок их погашения — не позднее 20 декабря 2032 года. Обеспечением по ценным бумагам будут права требования по договору займа, который составлен между РЭО и РО «Восток». Как отметили представители оператора, необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 миллионов рублей.

Якорным инвестором облигаций РЭО стал Россельхозбанк. По сведениям банка, минимальная доходность оператора по текущему и последующему займам составляет половину ключевой ставки Банка России (7,5%).

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, с использованием инструмента организации возможно снижение ставки до 6,5 — 7,5% годовых на фоне 11,5 — 13,5% годовых у кредитных организаций. По его словам, это возможно при выделении бюджетных ассигнований в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», направляемых на субсидирование 90% ключевой ставки ЦБ при выплате накопленного купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО для финансирования таких проектов.

На текущий момент облигации РЭО зелеными не являются. Как сказал Буцаев, подобный статус присваивается теми организациями, которые состоят в национальном перечне верификаторов.

«Решение о присвоении подобного статуса каждому выпуску облигаций РЭО в рамках общей программы на 100 миллиардов рублей будет приниматься отдельно», — пояснил он.

Ранее Денис Буцаев заявлял, что в следующие два года за счет облигаций РЭО в отрасль обращения с отходами будет привлечено около 90 миллиардов рублей. В этом году компания планирует профинансировать около 20 проектов на территориях Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областей, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего рассматривается около 50 проектов.

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