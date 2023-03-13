РЭО откроет кафедру подготовки кадров для экономики замкнутого цикла

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что первая базовая кафедра РЭО в вузе станет выполнять роль профильной площадки, где можно получить образование как очно, так и удаленно, из любого региона РФ. Ожидается, что кафедра будет осуществлять подготовку кадров для работы в сфере экономики замкнутого цикла. Ученый совет университета имени Плеханова единогласно утвердил открытие кафедры РЭО в учебном заведении. В будущем планируется создание сети базовых кафедр оператора в вузах по всей России, добавил Буцаев. Об этом информирует ТАСС.