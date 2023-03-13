РЭО откроет кафедру подготовки кадров для экономики замкнутого цикла

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:37
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что первая базовая кафедра РЭО в вузе станет выполнять роль профильной площадки, где можно получить образование как очно, так и удаленно, из любого региона РФ. Ожидается, что кафедра будет осуществлять подготовку кадров для работы в сфере экономики замкнутого цикла. Ученый совет университета имени Плеханова единогласно утвердил открытие кафедры РЭО в учебном заведении. В будущем планируется создание сети базовых кафедр оператора в вузах по всей России, добавил Буцаев. Об этом информирует ТАСС.
Денис Буцаев также рассказал, что с 2021 года в стране ведет деятельность консорциум «Экономика замкнутого цикла», куда входит 21 вуз, а также отраслевые компании, известные как ключевые игроки сферы обращения с отходами. Основная задача консорциума состоит в устранении кадрового дефицита, в том числе благодаря разработке образовательных программ и формированию кафедр в вузах.
Ректор Российского экономического университета Иван Лобанов напомнил, что Плехановский университет в качестве участника консорциума уже не первый год проводит подготовку специалистов в сфере экономики замкнутого цикла и зеленой экономики, но консолидация усилий с РЭО поможет обеспечить соответствие образовательной программы запросам работодателей и расширить диапазон научных исследований в данной отрасли.
Стало также известно, что ранее РЭО анонсировал планы создания особой системы подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. В РЭО призвали к разработке стратегии развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую планируют утвердить в 2023 году.