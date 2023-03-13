Психолог рассказал жителям РФ о причинах повышенной ночной активности

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Мосленту», дело в том, что нарушаются ритмы головного мозга. Когда ночью организм должен отдыхать, чтобы он мог восстановиться, вдруг начинается работа биоритмов, связанных с возбуждением и активностью.
Причиной этого может быть тревога, из-за чего не может расслабиться организм, а нервная система держится в тонусе. Человек становится активен и не усидчив по ночам. Этому же могут способствовать позитивные эмоции, когда человек испытывает эйфорию.
Чтобы избежать ночных бдений, перед сном не следует злоупотреблять кофе и психоактивными веществами, тонизирующими препаратами. Наличие ночной повышенной возбудимости может говорить о заболевании, связанном с психикой. Поэтому нужна своевременная помощь специалиста.