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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Психолог рассказал жителям РФ о причинах повышенной ночной активности

Сегодня, 17:21
По мнению психолога Анастасии Наталевич, есть ряд факторов, способствующих повышенной ночной активности.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Мосленту», дело в том, что нарушаются ритмы головного мозга. Когда ночью организм должен отдыхать, чтобы он мог  восстановиться, вдруг начинается работа биоритмов, связанных с возбуждением и активностью.

Причиной этого может быть тревога, из-за чего не может расслабиться организм, а нервная система держится в тонусе. Человек становится активен и не усидчив по ночам. Этому же могут способствовать позитивные эмоции, когда человек испытывает эйфорию.

Чтобы избежать ночных бдений, перед сном не следует злоупотреблять кофе и психоактивными веществами, тонизирующими препаратами. Наличие ночной повышенной возбудимости может говорить о заболевании, связанном с психикой. Поэтому нужна своевременная помощь специалиста.




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