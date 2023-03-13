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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Политолог прокомментировал получение “Оскара” документальным фильмом “Навальный”

Сегодня, 14:45
12 марта премию “Оскар” в категории “Лучший документальный фильм” получил фильм под названием “Навальный” американского режиссера Дэниэла Роэра.

Как заявил в интервью изданию Pravda.Ru политолог Андрей Гусий, говорить о заслуженности получения этой награда несправедливо. Причина - в том, что в современной истории есть немало личностей, которые действительно оставили заметный след, однако к ним не относится находящийся в тюрьме блогер.

“Картину назвать объективной нельзя - нет упоминаний о методах заработков, например, признанной экстремистской структуры. Ведь мы понимаем, как и на ком, в том числе и в части бизнеса и политиков получались деньги. И вот такой существенный момент не отражён. Насколько можно считать фильм документальным без этой части? Да и про сотрудничество с различными западными центрами на региональных выборах тоже ничего в фильме нет”, - отметил политолог.

Более того, Андрей Гусий подчеркнул, что эта награда является ярким примером сочетания политического и финансового лоббизма.



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