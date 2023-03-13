Политолог прокомментировал получение “Оскара” документальным фильмом “Навальный”

“Картину назвать объективной нельзя - нет упоминаний о методах заработков, например, признанной экстремистской структуры. Ведь мы понимаем, как и на ком, в том числе и в части бизнеса и политиков получались деньги. И вот такой существенный момент не отражён. Насколько можно считать фильм документальным без этой части? Да и про сотрудничество с различными западными центрами на региональных выборах тоже ничего в фильме нет”, - отметил политолог.