Политолог прокомментировал получение “Оскара” документальным фильмом “Навальный”

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как заявил в интервью изданию Pravda.Ru политолог Андрей Гусий, говорить о заслуженности получения этой награда несправедливо. Причина - в том, что в современной истории есть немало личностей, которые действительно оставили заметный след, однако к ним не относится находящийся в тюрьме блогер.
“Картину назвать объективной нельзя - нет упоминаний о методах заработков, например, признанной экстремистской структуры. Ведь мы понимаем, как и на ком, в том числе и в части бизнеса и политиков получались деньги. И вот такой существенный момент не отражён. Насколько можно считать фильм документальным без этой части? Да и про сотрудничество с различными западными центрами на региональных выборах тоже ничего в фильме нет”, - отметил политолог.
Более того, Андрей Гусий подчеркнул, что эта награда является ярким примером сочетания политического и финансового лоббизма.