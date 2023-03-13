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Политолог Мухин: Самой благодарной аудиторией Пригожина могут стать враги России

13 марта 2023, 17:37
Фото: 1MI
Основатель российской частной военной компании “Вагнер” бизнесмен Евгений Пригожин заявил о намерении стать кандидатом в президенты Украины. По мнению политолога Алексея Мухина, к выдвижению не стоит относиться как к шутке. Комментарий по этому поводу он опубликовал в своем телеграм-канале.

Как пишет newizv.ru, соответствующее заявление Пригожин сделал на фоне развалин Бахмута, о чем опубликовал видео на одном из своих каналов. С момента публикации заявления данная тема стала вирусной в интернете.

“Нынешнее интернет-пространство таково, что понятие “президентские амбиции Пригожина” начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с будущими выборами нашего президента в следующем году. Просто потому, что об украинских выборах - когда они, зачем, кто кандидаты - россияне знают не особо. Незачем просто”, - отмечает политолог.

Эксперт добавил, что на политической арене появляется Пригожин, который обозначает свой статус как “командующий ЧВК”. Вместе с тем потери вагнеровцев в боях за Бахмут объясняются происками недоброжелателей перспективного политического деятеля.

Алексей Мухин подчеркнул: общеизвестно, что ЧВК экипируется, получает вооружение, а также деньги от государства.

Однако основатель ЧВК часто публично отрицает наличие подразделений кадровых военных и поддержку вагнеровцев с воздуха в ходе наступательных операций.

“Похоже, Пригожин почувствовал, что стал изгоем для действующих рядом военных командиров. Чем в итоге, похоже, крупно подставил бойцов “Вагнера” под угрозу окружения в ходе ожидаемого контрудара ВСУ”, - пояснил Мухин.

По мнению эксперта, остается надежда на то, что военные, преодолев неприязнь к Пригожину, сделают все от них зависящее, чтобы не допустить окружения и бессмысленных потерь под Бахмутом отважных вагнеровцев.

“Что же касается политических амбиций Пригожина, то может так случиться, что самой благодарной аудиторией окажутся враги России, которым очень выгодна внутренняя турбулентность”, - заключил эксперт.

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