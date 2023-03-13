Политолог Мухин: Самой благодарной аудиторией Пригожина могут стать враги России

“Нынешнее интернет-пространство таково, что понятие “президентские амбиции Пригожина” начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с будущими выборами нашего президента в следующем году. Просто потому, что об украинских выборах - когда они, зачем, кто кандидаты - россияне знают не особо. Незачем просто”, - отмечает политолог.