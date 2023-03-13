Политолог Мухин: Самой благодарной аудиторией Пригожина могут стать враги России

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Как пишет newizv.ru, соответствующее заявление Пригожин сделал на фоне развалин Бахмута, о чем опубликовал видео на одном из своих каналов. С момента публикации заявления данная тема стала вирусной в интернете.
“Нынешнее интернет-пространство таково, что понятие “президентские амбиции Пригожина” начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с будущими выборами нашего президента в следующем году. Просто потому, что об украинских выборах - когда они, зачем, кто кандидаты - россияне знают не особо. Незачем просто”, - отмечает политолог.
Эксперт добавил, что на политической арене появляется Пригожин, который обозначает свой статус как “командующий ЧВК”. Вместе с тем потери вагнеровцев в боях за Бахмут объясняются происками недоброжелателей перспективного политического деятеля.
Алексей Мухин подчеркнул: общеизвестно, что ЧВК экипируется, получает вооружение, а также деньги от государства.
Однако основатель ЧВК часто публично отрицает наличие подразделений кадровых военных и поддержку вагнеровцев с воздуха в ходе наступательных операций.
“Похоже, Пригожин почувствовал, что стал изгоем для действующих рядом военных командиров. Чем в итоге, похоже, крупно подставил бойцов “Вагнера” под угрозу окружения в ходе ожидаемого контрудара ВСУ”, - пояснил Мухин.
По мнению эксперта, остается надежда на то, что военные, преодолев неприязнь к Пригожину, сделают все от них зависящее, чтобы не допустить окружения и бессмысленных потерь под Бахмутом отважных вагнеровцев.
“Что же касается политических амбиций Пригожина, то может так случиться, что самой благодарной аудиторией окажутся враги России, которым очень выгодна внутренняя турбулентность”, - заключил эксперт.