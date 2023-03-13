Погода не позволяет. Стало известно, когда в Омске начнут ремонтировать дороги

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планах по ремонту дорог в городе.
Глава города заявил, что из-за практически ежедневных температурных перепадов дорожники пока не используют для ремонта горячий асфальт. В ход идут щебень и асфальтобетонный гранулят. Именно эти материалы недавно использовали для аварийно-восстановительного ремонта на улицах Заозерной и Березовой.
«При дневной оттепели талая вода попадает даже в мельчайшие трещины. Ночью температура понижается до минусовых отметок — вода замерзает и расширяется. Появляются разрывы и выбоины», — отметил Сергей Шелест.
В ближайших планах — ремонт дороги на пересечений улицы Думской и проспекта Карла Маркса, Сыропятском тракте, улице Дианова и других участках.
По словам мэра, после запуска в конце марта асфальтобетонного завода дорожники начнут использовать горячую асфальтобетонную смесь.
На начало апреля запланированы традиционные комиссионные обследования дорог, которые ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчикам нужно будет устранить выявленные повреждения по гарантии.
Напомним, что из-за плохого состояния дорог в районе Телецентра сразу несколько водителей пробили колеса у своих автомобилей. С аналогичной проблемой столкнулись и в других районах Омска.