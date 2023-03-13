Погода не позволяет. Стало известно, когда в Омске начнут ремонтировать дороги

Глава города заявил, что из-за практически ежедневных температурных перепадов дорожники пока не используют для ремонта горячий асфальт. В ход идут щебень и асфальтобетонный гранулят. Именно эти материалы недавно использовали для аварийно-восстановительного ремонта на улицах Заозерной и Березовой.