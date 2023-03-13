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Погода не позволяет. Стало известно, когда в Омске начнут ремонтировать дороги

13 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
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Переменчивая погода в Омске помешала рабочим выполнить ремонт дорог

Из-за перепадов температуры для ремонта дорог пока не используют горячий асфальт.

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планах по ремонту дорог в городе.

Глава города заявил, что из-за практически ежедневных температурных перепадов дорожники пока не используют для ремонта горячий асфальт. В ход идут щебень и асфальтобетонный гранулят. Именно эти материалы недавно использовали для аварийно-восстановительного ремонта на улицах Заозерной и Березовой.

«При дневной оттепели талая вода попадает даже в мельчайшие трещины. Ночью температура понижается до минусовых отметок — вода замерзает и расширяется. Появляются разрывы и выбоины», — отметил Сергей Шелест.

В ближайших планах — ремонт дороги на пересечений улицы Думской и проспекта Карла Маркса, Сыропятском тракте, улице Дианова и других участках.

По словам мэра, после запуска в конце марта асфальтобетонного завода дорожники начнут использовать горячую асфальтобетонную смесь.

На начало апреля запланированы традиционные комиссионные обследования дорог, которые ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчикам нужно будет устранить выявленные повреждения по гарантии.

Напомним, что из-за плохого состояния дорог в районе Телецентра сразу несколько водителей пробили колеса у своих автомобилей. С аналогичной проблемой столкнулись и в других районах Омска.

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#Юлия Истомина#Дороги#Ремонт дорог#Дорожники#Автомобили#Город#Новости#Омск#Сергей шелест
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