По факту покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» возбуждено дело

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
После попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова возбуждено уголовное дело, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление адвоката Дениса Шапиро. Уже ведется опрос очевидцев и свидетелей.
Как отметил адвокат Денис Шапиро, личности тех, кто подозревается в преступлении, в настоящее время устанавливаются. Дело о покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом, возбуждено военным следственным отделом ГВСУ СК РФ.
По словам Шапиро, Апти Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими. Отравляющее вещество из конверта, отправленного командиру спецназа «Ахмат», уже направлено на экспертизу. В ГВСУ, впрочем, соответствующие данные пока официально не подтвердили.
Накануне о попытке отравления Алаудинова сообщал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что 8 февраля адъютант командира спецназа получил конверт с сообщением для генерала. Выяснилось, что бумага была пропитана отравляющим веществом. Всех, кто вступал с конвертом в контакт, госпитализировали.