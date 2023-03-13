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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

По факту покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» возбуждено дело

Сегодня, 07:22
Была предпринята попытка отравления.

После попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова возбуждено уголовное дело, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление адвоката Дениса Шапиро. Уже ведется опрос очевидцев и свидетелей.

Как отметил адвокат Денис Шапиро, личности тех, кто подозревается в преступлении, в настоящее время устанавливаются. Дело о покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом, возбуждено военным следственным отделом ГВСУ СК РФ.

По словам Шапиро, Апти Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими. Отравляющее вещество из конверта, отправленного командиру спецназа «Ахмат», уже направлено на экспертизу. В ГВСУ, впрочем, соответствующие данные пока официально не подтвердили.

Накануне о попытке отравления Алаудинова сообщал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что 8 февраля адъютант командира спецназа получил конверт с сообщением для генерала. Выяснилось, что бумага была пропитана отравляющим веществом. Всех, кто вступал с конвертом в контакт, госпитализировали.



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