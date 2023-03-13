По факту покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» возбуждено дело

Как отметил адвокат Денис Шапиро, личности тех, кто подозревается в преступлении, в настоящее время устанавливаются. Дело о покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом, возбуждено военным следственным отделом ГВСУ СК РФ.