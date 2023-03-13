Переменчивая погода и осадки. Омичам придется ходить по снежной каше еще немало дней

Вода с неба не растопит гололед, потому что перепады температуры от плюса к минусу все еще будут значительными. Холодный дождь, переходящий в снег, полетит в лица омичей с порывами ветра. Во вторник ожидаются порывы до 16 м/с, а в среду — до 17 м/с. На четверг особых порывов пока не прогнозируют, средняя скорость ветра составит 6-11 м/с.