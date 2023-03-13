Переменчивая погода и осадки. Омичам придется ходить по снежной каше еще немало дней

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие дни в Омской области будет идти дождь. Самая середина первого месяца весны выдастся мокрой, ветреной и облачной.
Вода с неба не растопит гололед, потому что перепады температуры от плюса к минусу все еще будут значительными. Холодный дождь, переходящий в снег, полетит в лица омичей с порывами ветра. Во вторник ожидаются порывы до 16 м/с, а в среду — до 17 м/с. На четверг особых порывов пока не прогнозируют, средняя скорость ветра составит 6-11 м/с.
В ночь перед 14 марта температуру обещают местами до -15, на день же от 0 до +5 градусов. Дождь пойдет днем, притом, даже без снега.
Перед 15 марта ночью будет чуть теплее — от -2 до -7, местами до -13, на день передают от -5 до 0, к дождю уже присоединится снег.
Перед 16 марта ночью ожидается температура от -7 до -12, а на день — до +2 градусов. Снег с дождем продолжит идти.