Омский строитель Юрий Гуринов отсудил у депимущества 10 миллионов рублей

«ЗСЖБ-6» построило на этой земле 7 многоэтажных домов, которые один за другим были введены в эксплуатацию. При этом администрация продолжала взыскивать с компании арендную плату за участок целиком, не учитывая, что часть земли занимают здания. По мнению строителей, они должны были платить только за ту землю, которая находилась непосредственно в их распоряжении. В «ЗСЖБ-6» посчитали, что переплатили муниципалитету 10,6 млн рублей, и подали иск о возвращении этой суммы как «неосновательного обогащения».