Омский строитель Юрий Гуринов отсудил у депимущества 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Судебная тяжба между омским департаментом имущественных отношений и ООО «ЗСЖБ-6», принадлежащей Юрию Гуринову, прошла через апелляционную инстанцию. Началась она из-за земельного участка с кадастровым номером 55:36:070 402:3114, расположенного на 24-й Северной. Компания взяла этот участок в аренду в 2008 году на 10 лет, планируя строить там многоэтажный жилой дом.
«ЗСЖБ-6» построило на этой земле 7 многоэтажных домов, которые один за другим были введены в эксплуатацию. При этом администрация продолжала взыскивать с компании арендную плату за участок целиком, не учитывая, что часть земли занимают здания. По мнению строителей, они должны были платить только за ту землю, которая находилась непосредственно в их распоряжении. В «ЗСЖБ-6» посчитали, что переплатили муниципалитету 10,6 млн рублей, и подали иск о возвращении этой суммы как «неосновательного обогащения».
Чиновники с требованием компании не согласились, но судья постановил: удовлетворить иск полностью. Чиновники подали апелляционную жалобу, но сегодня стало известно, что и во второй инстанции победил «ЗСЖБ-6».
Теперь у депимущества есть возможность подать кассационную жалобу.