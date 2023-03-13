Омский депимущества победил в тяжбе с УК Александра Витулева

Эта история началась еще в 2013 году, когда «Вита» арендовала у муниципалитета на пять лет два нежилых здания на Бульваре Победы, одно- и двухэтажное. Когда срок аренды истекал, компания обратилась в депимущества с просьбой продать ей эти объекты и землю под ними с оплатой в рассрочку на 5 лет, настаивая на своих преимущественных правах. Чиновники целых 2 с половиной года готовили необходимые документы, а в январе 2021 года предложили, наконец, подписать договор.