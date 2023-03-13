Омский депимущества победил в тяжбе с УК Александра Витулева

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Кассационный суд поставил точку в затянувшейся тяжбе департамента имущественных отношений омской мэрии с управляющей компанией «Вита». Последняя принадлежит известному омскому бизнесмену Александру Витулеву. Она требовала взыскать с чиновников 4,7 млн рублей, утверждая, что это размер убытков, понесенных из-за мэрии.
Эта история началась еще в 2013 году, когда «Вита» арендовала у муниципалитета на пять лет два нежилых здания на Бульваре Победы, одно- и двухэтажное. Когда срок аренды истекал, компания обратилась в депимущества с просьбой продать ей эти объекты и землю под ними с оплатой в рассрочку на 5 лет, настаивая на своих преимущественных правах. Чиновники целых 2 с половиной года готовили необходимые документы, а в январе 2021 года предложили, наконец, подписать договор.
Здания депимущества оценил в 4,2 млн рублей, а земельный участок — в 19, 8 млн. «Вита» заказала независимую оценку, и нанятые ею эксперты пришли к выводу, что земля стоит всего 8,38 млн. Департамент с такой ценой не согласился, УК подала иск в арбитраж, и ее требование было удовлетворено: «Вита» купила здания и землю по приемлемой для нее цене.
После этого компания решила взыскать с городской администрации те деньги, которые потратила на аренду в 2018–2022 годах. По мнению руководства «Виты», чиновники незаконно уклонялись от заключения договора о купле-продаже, а значит, арендная плата за весь этот период — убытки, понесенные компанией по их вине.
Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, с учетом исковой давности: он обязал депимущества выплатить 3,4 млн рублей. Чиновники подали жалобу и выиграли дело в апелляции.
— Срок исковой давности о взыскании убытков в связи с бездействием Департамента после обращения истца 05.12.2017 истек, — говорится в судебных документах. — Суд первой инстанции не учел, что после направления обществу 28.01.2021 проекта договора купли-продажи Департамент не может быть признан уклонившимся от реализации преимущественного права истца на приобретение имущества и заключения соответствующего договора; с даты направления проекта договора и до момента вступления в законную силу итогового судебного акта, в рамках которого разрешен преддоговорной спор по условиям договора, арендная плата подлежит начислению…
После этого жалобу подала «Вита». Наконец, 10 марта кассационный суд постановил: кассационную жалобу оставить без удовлетворения. Теоретически у «Виты» остается возможность обратиться в Верховный суд.