Омичи назвали города, которые планируют посетить в отпуске в этом году

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Жители Омской области поделились своими планами на отпуск в этом году. Опрос провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. 93% омичей намерены в 2023 году сходить в отпуск, 40% респондентов отдыхали последний раз полгода назад, год назад — 28%, менее 6 месяцев назад — 20%, более двух лет назад — 9%, два года назад — 3%.
Чуть больше половины опрошенных омичей — 51% — планируют путешествовать по России, 12% собираются отправиться в другие страны, 18% предпочтут отдых на дачном участке, 9% запланировали ремонт, 8% пойдут учиться. Лишь у 2% омичей нет планов на предстоящий отпуск.
Жители Омска составили свой рейтинг регионов России, которые бы хотели посетить:
Ранее в аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы. Калининград и Мурманск стали самыми популярными направлениями. По результатам опроса в аэропорту будут ориентироваться в планировании новых рейсов.