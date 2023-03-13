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Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Омичи назвали города, которые планируют посетить в отпуске в этом году

13 марта 2023, 02:29
Фото: Город55
Чуть больше половины жителей региона планируют путешествовать по России

Жители Омской области поделились своими планами на отпуск в этом году. Опрос провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. 93% омичей намерены в 2023 году сходить в отпуск, 40% респондентов отдыхали последний раз полгода назад, год назад — 28%, менее 6 месяцев назад — 20%, более двух лет назад — 9%, два года назад — 3%.

Чуть больше половины опрошенных омичей — 51% — планируют путешествовать по России, 12% собираются отправиться в другие страны, 18% предпочтут отдых на дачном участке, 9% запланировали ремонт, 8% пойдут учиться. Лишь у 2% омичей нет планов на предстоящий отпуск.

Жители Омска составили свой рейтинг регионов России, которые бы хотели посетить:

  • Алтай (29%)
  • Санкт-Петербург (17%)
  • Сочи (11%)
  • Байкал (8%)
  • Москва (7%)
  • Анапа (4%)
  • Казань (4%)
  • Дагестан (3%)
  • Крым (3%)
  • Золотое кольцо (1%)
  • Дальний Восток (1%)
  • Карелия (1%)

Ранее в аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы. Калининград и Мурманск стали самыми популярными направлениями. По результатам опроса в аэропорту будут ориентироваться в планировании новых рейсов.

Полетим, куда хотим! В аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Путешествие#Отпуск#Работа
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