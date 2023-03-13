Омичи назвали города, которые планируют посетить в отпуске в этом году

Жители Омской области поделились своими планами на отпуск в этом году. Опрос провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. 93% омичей намерены в 2023 году сходить в отпуск, 40% респондентов отдыхали последний раз полгода назад, год назад — 28%, менее 6 месяцев назад — 20%, более двух лет назад — 9%, два года назад — 3%.