Омичам рассказали о восстановлении сетей водоснабжения после гидроудара

Параллельно с ремонтными работами велись и работы по устранению подтоплений совместно с «УДХБ». В период со 2 по 7 марта убрали последствия прорывов по 11 адресам.

Со 10 по 12 марта специалисты водоканала чистили участки на улицах: 50 лет ВЛКСМ, Омской, Краснознаменной и Индустриальной. 13 марта убирали наледь на ул. Аносова и очистили въезд в частный дом по обращению жильцов.