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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Омичам рассказали о восстановлении сетей водоснабжения после гидроудара

13 марта 2023, 12:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Омский водоканал отчитался о проделанной работе. Компания взяла на себя ответственность за гидроудар и последовавшие прорывы.

Пресс-служба омского водоканала сообщила о предварительных итогах в устранении аварий, вызванных гидроударом 2 марта.

«Все повреждения на сетях водоснабжения омского водоканала, возникшие в результате гидроудара в ночь на 2 марта, устранены в период со 2 по 6 марта», — сообщили в компании.

Параллельно с ремонтными работами велись и работы по устранению подтоплений совместно с «УДХБ». В период со 2 по 7 марта убрали последствия прорывов по 11 адресам.
Со 10 по 12 марта специалисты водоканала чистили участки на улицах: 50 лет ВЛКСМ, Омской, Краснознаменной и Индустриальной. 13 марта убирали наледь на ул. Аносова и очистили въезд в частный дом по обращению жильцов.

Сегодня же комиссия от водоканала и УК «УЮТ» обследовала дом № 12 А на ул. 75 Гвардейской бригады, откуда 11 марта откачивали воду.

«Авария устранена, из подвала выкачена вода, в настоящее время там наблюдаются остаточные явления. Воду выкачали насколько это было возможно. На данный момент, все требования водоканал выполнил. Некоторая территория за домом сейчас в состоянии льда, под снегом в том числе. Во что все это превратится с приходом плюсовой температуры — пока судить нельзя. Дворовую территорию повреждение не коснулось», — прокомментировал итоги обследования директор УК «Уют» Павел Котенко.

В водоканале отметили, что откачивать воду с придомовой территории продолжат после прихода плюсовой погоды. Компания предоставит всю необходимую технику и специалистов, чтобы минимизировать последствия подтопления. Омский водоканал принес горожанам извинения за доставленные неудобства.

«Компания не снимает с себя ответственности за произошедшую нештатную ситуацию и вызванные ею последствия. Работы по восстановлению благоустройства будут продолжены, все адреса на контроле у руководства водоканала», — отметили в компании.

Напомним, что из-за гидроудара проблемы начались не только с подтоплениями, но и с понизившимся давлением в сетях. Некоторые жители Октябрьского округа до сих пор ждут воду и даже готовятся составлять коллективный иск.

Фото: пресс-служба омского водоканала
«Кипяток не впечатляет». Омичи из Октябрьского округа все еще сидят без холодной воды
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Происшествия#Прорыв трубы#Ремонт сетей водоснабжения#Водоканал#Вода#Новости#Омск
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