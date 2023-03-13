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Оглашали приговор пастору, заметили каноэ на полынье и сбывали бизнес. Омск сегодня

13 марта 2023, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. На продажу в Омске выставили сразу несколько точек общепита. В ТЦ «Терминал» продают чебуречную «Мистер Че». Владелец сообщил, что ему некогда вести эту точку. Там же продают и кафе-мороженое. Тоже со всем оборудованием. Продают и кафе с шаурмой — «Baker 13» с фудкорта «Зеленый рынок» на Левобережье. Также в Кировском округе продают еще одно кафе, но создатель объявления не указал название. Стоят готовые точки от 550 тыс. рублей до 1,05 млн рублей.

Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах
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Новость № 2. Омич на каноэ покорял полынью на Иртыше. Его заметил корреспондент Города55 у метромоста. Одинокий человек на каноэ посреди льдов не мог не привлечь внимание. Омич оделся в специальный гидрокостюм и отправился «открывать сезон». По словам гребца, опасности в этом нет, поскольку для каноэ опасны волны, а их не наблюдалось, да и глубина там была не больше полутора метров.

«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
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Новость № 3. Кировский районный суд приговорил 55-летнего настоятеля церкви «Новое творение» к полутора годам колонии за психологическое насилие. Мужчина проводил богослужения в собственной церкви, пытаясь влиять на психологическое состояние прихожан ради пожертвований. Основал он приход еще в 2016 году. Пока приговор в законную силу не вступил.

Насиловал словами. В Омске отправили в колонию пастора церкви «Новое творение»
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