Оглашали приговор пастору, заметили каноэ на полынье и сбывали бизнес. Омск сегодня

Новость № 2. Омич на каноэ покорял полынью на Иртыше. Его заметил корреспондент Города55 у метромоста. Одинокий человек на каноэ посреди льдов не мог не привлечь внимание. Омич оделся в специальный гидрокостюм и отправился «открывать сезон». По словам гребца, опасности в этом нет, поскольку для каноэ опасны волны, а их не наблюдалось, да и глубина там была не больше полутора метров.