Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В ООО «Ассоциация сельскохозяйственных производителей „Краснодарское“ сменился генеральный директор. С 10 марта этот пост занимает Владимир Белимов — известный омский бизнесмен, владелец 80% уставного капитала общества.
Предшественник Белимова Николай Дурченко занимал этот пост 19 лет, а сейчас остается владельцем 20% УК «Ассоциации». Отметим, что «Краснодарское», зарегистрированное в Павлоградском районе Омской области, — крупное предприятие с доходами в 540 млн рублей за 2021 год. В прошлые годы в списке его владельцев числились Людмила Рамбургер и Виктор Кинсфатор.
Владимир Белимов, помимо «Краснодарского», владеет управляющей компанией «Элар», зарегистрированной в Новосибирской области. В топе богатых омичей за прошлый год он занял 40-е место.