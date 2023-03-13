Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие

Предшественник Белимова Николай Дурченко занимал этот пост 19 лет, а сейчас остается владельцем 20% УК «Ассоциации». Отметим, что «Краснодарское», зарегистрированное в Павлоградском районе Омской области, — крупное предприятие с доходами в 540 млн рублей за 2021 год. В прошлые годы в списке его владельцев числились Людмила Рамбургер и Виктор Кинсфатор.