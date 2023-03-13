Налоговая снова банкротит фирму Клевакина, осужденного за наркотики

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Арбитражный суд Омской области начал производство в связи с заявлением Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «ОМТЭКО». Эта фирма, зарегистрированная в 2015 году, специализируется на строительстве и принадлежит Денису Клевакину — предпринимателю, арестованному еще в 2017 году из-за подозрений в контрабанде и хранении наркотиков.
С 2018 года Клевакин отбывает 6-летний срок в колонии строгого режима. В 2019 году его осудили еще и за уклонение от уплаты налогов и приговорили к штрафу в 450 тысяч рублей. Налоговая еще тогда потребовала признать «ОМТЭКО» банкротом из-за долга, достигшего 78 млн рублей. С декабря 2020 года фирмой управляет конкурсный управляющий.
Первое заседание в связи с новым заявлением ФНС запланировано на 4 апреля.