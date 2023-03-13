На здании Левобережной РЭС «Омскэлектро» появилась мемориальная доска

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Мемориальная доска открылась в честь первого начальника Кировского (ныне – Левобережного) района электрических сетей Владимира Сараханова. В здании на Кошевого, 80, он проработал с 1989 по 2012 годы.
«Владимир Анатольевич внес очень весомый вклад в развитие Кировского округа. Левобережный район Омска достаточно молодой. Во времена его руководства он активно застраивался, и Владимир Анатольевич очень многое сделал для его развития в сфере электроэнергетики. С нуля создавались подстанции, чтобы жители получали качественную электроэнергию», - рассказал начальник участка транспорта электроэнергии по сетям Левобережного РЭС Евгений Разуменко.
На торжественной церемонии собрался коллектив ЛРЭС, однако сотрудников, которые работали под началом заслуженного энергетика страны, сейчас можно пересчитать по пальцам. Многие из них предпенсионного возраста. Поэтому память о Владимире Сараханове важно передать новому поколению.
«Время не стоит на месте, персонал «Омскэлектро» меняется, приходит новое поколение энергетиков. Хочется, чтобы эта мемориальная доска олицетворяла память о Владимире Анатольевиче, чтобы сотрудники знали о нем и о его вкладе в развитие этого района. Это наша скромная дань человеку, который трудился на благо предприятия и омичей», - сказал Евгений Разуменко.
По его словам, Владимир Сараханов был строгим, но справедливым руководителем. Он научил коллектив ценить свое время и планировать работу максимально эффективно, а критика с его стороны всегда была конструктивной.