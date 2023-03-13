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На здании Левобережной РЭС «Омскэлектро» появилась мемориальная доска

13 марта 2023, 03:00
Фото: Город55
Памятную табличку в честь заслуженного энергетика страны Владимира Сараханова разместили на фасаде дома №80 по улице Олега Кошевого.

Мемориальная доска открылась в честь первого начальника Кировского (ныне – Левобережного) района электрических сетей Владимира Сараханова. В здании на Кошевого, 80, он проработал с 1989 по 2012 годы.

«Владимир Анатольевич внес очень весомый вклад в развитие Кировского округа. Левобережный район Омска достаточно молодой. Во времена его руководства он активно застраивался, и Владимир Анатольевич очень многое сделал для его развития в сфере электроэнергетики. С нуля создавались подстанции, чтобы жители получали качественную электроэнергию», - рассказал начальник участка транспорта электроэнергии по сетям Левобережного РЭС Евгений Разуменко.
Фото: Омскэлектро

На торжественной церемонии собрался коллектив ЛРЭС, однако сотрудников, которые работали под началом заслуженного энергетика страны, сейчас можно пересчитать по пальцам. Многие из них предпенсионного возраста. Поэтому память о Владимире Сараханове важно передать новому поколению.

«Время не стоит на месте, персонал «Омскэлектро» меняется, приходит новое поколение энергетиков. Хочется, чтобы эта мемориальная доска олицетворяла память о Владимире Анатольевиче, чтобы сотрудники знали о нем и о его вкладе в развитие этого района. Это наша скромная дань человеку, который трудился на благо предприятия и омичей», - сказал Евгений Разуменко.

По его словам, Владимир Сараханов был строгим, но справедливым руководителем. Он научил коллектив ценить свое время и планировать работу максимально эффективно, а критика с его стороны всегда была конструктивной.

Евгений РазуменкоЕвгений Разуменко
Евгений Разуменко
Фото: Омскэлектро
#Омск#Общество#Город
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