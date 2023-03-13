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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая

13 марта 2023, 08:04
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Встречу отменили из-за отсутствия кворума.

В Омске сейчас проходит конкурсное производство в отношении ООО «НоваТор» — фирмы Арсена Пономарева. Как уже писал Город55, заявление о банкротстве было подано самим учредителем из-за долгов, суммарный объем которых — сотни миллионов рублей. На 7 марта было запланировано собрание кредиторов. Однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Из судебных документов следует, что на собрании планировалось заслушать отчеты конкурсного управляющего о его деятельности и о расходовании средств в ходе конкурсной процедуры. В общей сложности на данный момент зарегистрированы кредитные требования к «НоваТору» на 171,5 млн рублей, из них голосующие — на 157,3 млн. Однако из всех кредиторов пришел только один — представитель Налоговой службы, которой «Новатор» задолжал 8 млн рублей. Это составляет всего 5,1% от всех долгов, чего было недостаточно для проведения собрания. Теперь, по-видимому, будет назначена новая дата.

Отметим, что месяц назад арбитражный суд согласился привлечь Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора». Конкурсный управляющий уверен, что именно по вине собственника предприятие понесло убытки и залезло в долги.

 

 

Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»
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#Новатор#Дела о банкротстве#Экономика#Новости#Арсен Пономарев#Николай Эйхвальд
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