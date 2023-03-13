На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая

Из судебных документов следует, что на собрании планировалось заслушать отчеты конкурсного управляющего о его деятельности и о расходовании средств в ходе конкурсной процедуры. В общей сложности на данный момент зарегистрированы кредитные требования к «НоваТору» на 171,5 млн рублей, из них голосующие — на 157,3 млн. Однако из всех кредиторов пришел только один — представитель Налоговой службы, которой «Новатор» задолжал 8 млн рублей. Это составляет всего 5,1% от всех долгов, чего было недостаточно для проведения собрания. Теперь, по-видимому, будет назначена новая дата.