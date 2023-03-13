Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Милонов инициировал аудит всей номенклатуры детских товаров

Сегодня, 11:50
Депутат Госдумы России Виталий Милонов намерен выступить с инициативой об аудите всей номенклатуры детских товаров.

13 марта в пресс-центре Общественной службы новостей пройдет пресс-конференция, на которой Милонов проинформирует о своем предложении. Спикером выступит также глава ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Милонов сообщил о том, что намерен направить письменное обращение руководителю Минпромторга Денису Мантурову, в котором предложит оценить инициативу об аудите всей номенклатуры детских материалов и товаров – как отечественного производства, так и экспортируемых из-за рубежа. По мнению парламентария, их необходимо проверять на предмет соответствия высоким экологическим, культурным, воспитательным и нравственным критериям, которые совпадают с государственным вектором в вопросах защиты представителей подрастающего поколения от негативного разлагающего воздействия.

В эфире Общественной службы новостей Милонов раскроет все детали своей инициативы, а Ветров оценит ее как профессионал.



Подпишитесь
Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие
Сегодня, 06:04
Результаты исследований. Омички пожаловались на профессиональную дискриминацию
Сегодня, 03:37
Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома
Сегодня, 07:59
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
Сегодня, 08:53
В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ
Сегодня, 06:12
На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая
Сегодня, 08:04