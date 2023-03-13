Милонов инициировал аудит всей номенклатуры детских товаров

Милонов сообщил о том, что намерен направить письменное обращение руководителю Минпромторга Денису Мантурову, в котором предложит оценить инициативу об аудите всей номенклатуры детских материалов и товаров – как отечественного производства, так и экспортируемых из-за рубежа. По мнению парламентария, их необходимо проверять на предмет соответствия высоким экологическим, культурным, воспитательным и нравственным критериям, которые совпадают с государственным вектором в вопросах защиты представителей подрастающего поколения от негативного разлагающего воздействия.