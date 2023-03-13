Милонов инициировал аудит всей номенклатуры детских товаров

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
13 марта в пресс-центре Общественной службы новостей пройдет пресс-конференция, на которой Милонов проинформирует о своем предложении. Спикером выступит также глава ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
Милонов сообщил о том, что намерен направить письменное обращение руководителю Минпромторга Денису Мантурову, в котором предложит оценить инициативу об аудите всей номенклатуры детских материалов и товаров – как отечественного производства, так и экспортируемых из-за рубежа. По мнению парламентария, их необходимо проверять на предмет соответствия высоким экологическим, культурным, воспитательным и нравственным критериям, которые совпадают с государственным вектором в вопросах защиты представителей подрастающего поколения от негативного разлагающего воздействия.
В эфире Общественной службы новостей Милонов раскроет все детали своей инициативы, а Ветров оценит ее как профессионал.