Медийная активность Пригожина: как он стал главным объектом внимания украинских СМИ

Иногда создается устойчивое ощущение, что если бы этого «смутьяна» Пригожина не существовало в природе, то его непременно стоило бы придумать для пропаганды, а также контрпропаганды соседнего государства. Которое, ни для кого не секрет, на оскорбительные эпитеты для России никогда не скупится.