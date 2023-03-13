Медийная активность Пригожина: как он стал главным объектом внимания украинских СМИ

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:00
Оказалось, что сейчас Минобороны и Украины, и России делятся лишь краткими сводками, тогда как в начале спецоперации картина была совсем иная, заметили в газете.
Того же нельзя сказать о командире ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Он, наоборот, стал выступать в публичном информационном пространстве гораздо чаще. Пригожин прямо заявляет о проблемах с военной логистикой и поддержкой флангов в ходе наступления.
Как отмечают СМИ, заявления Пригожина о том, что именно Минобороны всячески пытается задвинуть ЧВК на задние позиции и препятствовать процессу доставки боеприпасов, можно расценить исключительно как пиар. Потому что всем очевидно: рассчитывать на то, что «газета выступила, а Генштаб принял меры», в ситуации СВО абсолютно бесполезно.
Если Пригожин хотел стать популярным, то ему это удалось в полной мере — медийная активность командира обеспечила его попадание в украинское медиаполе. Каждое выступление Пригожина разбирается на цитаты, их транслируют украинские СМИ и повторяют военные эксперты.
Иногда создается устойчивое ощущение, что если бы этого «смутьяна» Пригожина не существовало в природе, то его непременно стоило бы придумать для пропаганды, а также контрпропаганды соседнего государства. Которое, ни для кого не секрет, на оскорбительные эпитеты для России никогда не скупится.
Не следует забывать и о том, что риторика командира ЧВК «Вагнер» на политическое руководство не направлена. В интервью с корреспондентом The Wall Street Journal Томасом Гроувом Пригожин в очень корректной форме предпочел уклониться от ответов на прямые вопросы, касающиеся президента и его окружения.
Зато генералам Минобороны и Генштаба приходится слышать от него в свой адрес множество резких и зачастую нецензурных выражений. Стоит отметить, что Пригожин часто транслирует свою позицию через самих участников ЧВК.
Минобороны предпочитает никак не комментировать эти агрессивные нападки и придерживаться в конфликте нейтральной позиции. Судя по всему, в ведомстве считают, что для выяснения отношений между двумя структурами время сейчас совершенно неподходящее. Особенно учитывая тот факт, что доля ЧВК — это лишь 1,1% от всей освобожденной территории зоны конфликта, фронт которой растянулся на 800 км.