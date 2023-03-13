Флориан Филиппо выразил мнение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский явно проигрывает в противостоянии с Россией, а НАТО становится на этом фоне все более радикальной организацией. Экс-парламентарий ЕС предъявил Североатлантическому Альянсу обвинения в том, что он сорвал работу газопроводов "Северные потоки" и способствовал эскалации мирового кризиса, пишет Pravda.Ru.