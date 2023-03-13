Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Флориан Филиппо выразил мнение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский явно проигрывает в противостоянии с Россией, а НАТО становится на этом фоне все более радикальной организацией. Экс-парламентарий ЕС предъявил Североатлантическому Альянсу обвинения в том, что он сорвал работу газопроводов "Северные потоки" и способствовал эскалации мирового кризиса, пишет Pravda.Ru.
"Хватит идти на поводу у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!" — призвал европейцев Филиппо.
Бывший французский депутат посоветовал своим соотечественникам активно поучаствовать в "национальном марше за мир", который состоится 18 марта в Париже.
Напомним, ранее Филиппо неоднократно выступал с призывом к властям Соединенных Штатов прекратить участвовать в украинском конфликте и отказаться от поставок оружия Киеву. Экс-парламентарий ЕС убежден в необходимости проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.