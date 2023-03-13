Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома

Пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов построена почти полвека назад — в 1974 году. Согласно данным, размещенным на сайте Фонда капитального ремонта, в 2032–2034 годах в здании запланирован капремонт фасада и подвала. В 2041–2043 года будут ремонтировать фундамент. Ближайшие работы намечены на 2026–2028 годы — ремонт кровли.