Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:00
Жители омских Нефтяников обратили внимание состояние дома №97 по улице 50 лет Профсоюзов. Жильцов пугает трещина, проходящая по стене здания. Свой пост омичи опубликовали в паблике «Инцидент Омск».
Пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов построена почти полвека назад — в 1974 году. Согласно данным, размещенным на сайте Фонда капитального ремонта, в 2032–2034 годах в здании запланирован капремонт фасада и подвала. В 2041–2043 года будут ремонтировать фундамент. Ближайшие работы намечены на 2026–2028 годы — ремонт кровли.
Но собственники могут сделать ремонт раньше срока. Для этого необходим спецсчет.
«На специальном счете собираются средства собственников одного конкретного дома. Собственники самостоятельно распоряжаются этими средствами — они вправе принять решение о проведении ремонта в более ранние сроки при условии, что средств на специальном счете достаточно для финансирования работ или выбраны другие способы финансирования», — сообщили в Фонде капитального ремонта Омской области.
На прошлой неделе на аварийное состояние жилья пожаловались жители дома по улице Энтузиастов. Ситуация с домом привлекла внимание прокуратуры, теперь будет решаться вопрос о проведении экспертизы.