Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах

В ТЦ на Мира, 9Б продают и кафе-мороженое. Готовый бизнес со сформированной клиентской базой, оборудованием, товаром по остатку и отличной выручкой, по словам нынешнего владельца, можно приобрести за 550 тысяч рублей. С покупателем обещают поделиться базой поставщиков, коммерческими секретами и даже помогать советами в первый месяц работы. Причиной продажи стал переезд в другой город.