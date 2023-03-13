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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах

13 марта 2023, 10:52
Фото: Город55
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Омичи массово продают свои кафе, открытые в торговых центрах

Точки общепита находятся в ТЦ на Левобережье и в Нефтяниках.

Сразу несколько сообщений о продаже точек общепита, расположенных на фудкортах омских торговых центров, появились на одном из сайтов объявлений. Два корнера находится в ТЦ «Терминал» в Нефтяниках, еще два — на Левом берегу.

В «Терминале» на продажу за 550 тысяч рублей выставили чебуречную «Мастер Че». Владелец сообщил, что ему некогда заниматься данным бизнесом. Именно это и стало причиной продажи.

«Полностью готовая площадка для работы. Сделано все начиная от плана электрики, заканчивая монтажом и реализацией, ремонт помещения, подведение воды и канализация», — говорится в объявлении.

Новый собственник получит также все имеющееся оборудование.

В ТЦ на Мира, 9Б продают и кафе-мороженое. Готовый бизнес со сформированной клиентской базой, оборудованием, товаром по остатку и отличной выручкой, по словам нынешнего владельца, можно приобрести за 550 тысяч рублей. С покупателем обещают поделиться базой поставщиков, коммерческими секретами и даже помогать советами в первый месяц работы. Причиной продажи стал переезд в другой город.

«Торговая точка находится в сердце фуд-корта „Терминал“, с отличным трафиком. Ежемесячный оборот с одной точки 200 000-250 000 рублей», — заявляют собственники бизнеса.

Еще одно предложение — кафе «Baker 13», специализирующееся на приготовлении шаурмы. Корнер находится на фудкорте «Зеленый рынок». За готовый бизнес собственник просит 1 050 000 рублей. Штат, который сейчас укомплектован полностью, готов продолжить работу.

«Все оборудование покупалось новое и практически все на гарантии. Мангал с гидрофильтром сделан на заказ в Москве, уникальный и не имеющий аналогов в Омске. Подключена служба доставки», — сообщается в объявлении.

Отметим, что в декабре это кафе продавали по более высокой цене. 30 квадратных метров пытались продать за 1 650 000 рублей.

Еще одно кафе стоимостью в 550 тысяч рублей находится на фудкорте в Кировском округе. Однако продавец не сообщил точный адрес.

«На продаже готовый бизнес: кафе на фудкорте крупнейшего торгового центра, что обеспечивает постоянный поток гостей. Бизнес рентабельный, работает более 4 лет», — уточняет владелец.

Новый собственник помимо помещения получит профессиональное оборудование, укомплектованную мебелью гостевую зону и опытный коллектив.

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#Юлия Истомина#Торговые центры#Продажа бизнеса#Кафе#Объявление#Общество#Город#Новости#Омск
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