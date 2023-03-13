Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сразу несколько сообщений о продаже точек общепита, расположенных на фудкортах омских торговых центров, появились на одном из сайтов объявлений. Два корнера находится в ТЦ «Терминал» в Нефтяниках, еще два — на Левом берегу.
В «Терминале» на продажу за 550 тысяч рублей выставили чебуречную «Мастер Че». Владелец сообщил, что ему некогда заниматься данным бизнесом. Именно это и стало причиной продажи.
«Полностью готовая площадка для работы. Сделано все начиная от плана электрики, заканчивая монтажом и реализацией, ремонт помещения, подведение воды и канализация», — говорится в объявлении.
Новый собственник получит также все имеющееся оборудование.
В ТЦ на Мира, 9Б продают и кафе-мороженое. Готовый бизнес со сформированной клиентской базой, оборудованием, товаром по остатку и отличной выручкой, по словам нынешнего владельца, можно приобрести за 550 тысяч рублей. С покупателем обещают поделиться базой поставщиков, коммерческими секретами и даже помогать советами в первый месяц работы. Причиной продажи стал переезд в другой город.
«Торговая точка находится в сердце фуд-корта „Терминал“, с отличным трафиком. Ежемесячный оборот с одной точки 200 000-250 000 рублей», — заявляют собственники бизнеса.
Еще одно предложение — кафе «Baker 13», специализирующееся на приготовлении шаурмы. Корнер находится на фудкорте «Зеленый рынок». За готовый бизнес собственник просит 1 050 000 рублей. Штат, который сейчас укомплектован полностью, готов продолжить работу.
«Все оборудование покупалось новое и практически все на гарантии. Мангал с гидрофильтром сделан на заказ в Москве, уникальный и не имеющий аналогов в Омске. Подключена служба доставки», — сообщается в объявлении.
Отметим, что в декабре это кафе продавали по более высокой цене. 30 квадратных метров пытались продать за 1 650 000 рублей.
Еще одно кафе стоимостью в 550 тысяч рублей находится на фудкорте в Кировском округе. Однако продавец не сообщил точный адрес.
«На продаже готовый бизнес: кафе на фудкорте крупнейшего торгового центра, что обеспечивает постоянный поток гостей. Бизнес рентабельный, работает более 4 лет», — уточняет владелец.
Новый собственник помимо помещения получит профессиональное оборудование, укомплектованную мебелью гостевую зону и опытный коллектив.