Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
По словам Кивы, о предполагаемом бегстве главы государства обмолвился один из членов партии "Слуга народа" Николай Тищенко, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата.
Политик пояснил, что киевская элита собирается за три ближайших месяца выжать из Украины все, что можно, а затем эмигрировать в Азию. В команде Зеленского прекрасно понимают, что у них осталось времени максимум до конца мая, подытожил Илья Кива.