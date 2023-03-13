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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Бывший украинский депутат сообщил о готовящемся бегстве Зеленского из страны

Сегодня, 17:03
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует вместе со своим ближайшим окружением уехать за пределы страны.

По словам Кивы, о предполагаемом бегстве главы государства обмолвился один из членов партии "Слуга народа" Николай Тищенко, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата.

Политик пояснил, что киевская элита собирается за три ближайших месяца выжать из Украины все, что можно, а затем эмигрировать в Азию. В команде Зеленского прекрасно понимают, что у них осталось времени максимум до конца мая, подытожил Илья Кива.

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