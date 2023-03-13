Бывший директор аэропорта Диксон пойдет под суд за пожар

Как выяснилось в ходе возбужденного по факту пожара уголовного дела, с огнем не смогли бороться своими силами до приезда пожарных, поскольку в аэропорту не было противопожарной службы. А человека, отвечающего за противопожарную безопасность,в тот момент не было на предприятии.