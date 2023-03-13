Бывший директор аэропорта Диксон пойдет под суд за пожар

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, он обвиняется в халатности, из-за чего серьезно пострадали интересы общества и государства.
Как выяснилось в ходе возбужденного по факту пожара уголовного дела, с огнем не смогли бороться своими силами до приезда пожарных, поскольку в аэропорту не было противопожарной службы. А человека, отвечающего за противопожарную безопасность,в тот момент не было на предприятии.
По мнению следователей, по вине руководителя аэропорта там не осталась на ночь, когда произошло возгорание, дежурная смена,
Ущерб от пожара составил 63 миллиона рублей.