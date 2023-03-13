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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Брендан Фрейзер стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль

Сегодня, 07:25
Он получил награду за роль в фильме «Кит».

Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль получить актер Брендан Фрейзер, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал ABC. Награду актеру присудили за его работу в фильме «Кит».

Конкурентами Брендана Фрейзера за награду в этой номинации стали Колин Фаррел, исполнивший главную роль в фильме «Башни Инишерина», Остин Батлер, сыгравший в фильме «Элвис», а также Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»). Награду в номинации «Лучший актер второго плана» получил Джонатан Ке Кван, сыгравший в фильме «Все везде и сразу».

Брендан Фрейзер ранее получил награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG). Среди фильмов, в которых они принимал участие – «Мумия», «Мумия возвращается» и «Джордж из “Джунглей”».

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