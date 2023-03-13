Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Главный санитарный врач Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил у себя в телеграм-канале о 5 случаях завоза в регион лихорадки Денге. У первых туристов, вернувшихся из Таиланда выявили лихорадку 6 февраля. Еще трое вернулись с заболеванием совсем недавно. Среди них годовалый ребенок.
«Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов, которое помогло бы им уберечься от укусов комаров. Поэтому, отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять», — отмечает Дмитрий Горяев.
Лихорадка Денге — это острая вирусная инфекция, переносят которую комары. Она чрезвычайно опасна в тяжелой форме, если доходит до геморрагической стадии: тогда открывается кровотечение, критически падает давление. Летальность при такой форме лихорадки около 50%.
При обычном течении болезнь характеризуется зудящей красной сыпью, судорогами, увеличением лимфоузлов, высочайшей температурой в первые дни, болью в суставах и мышцах.
На отдыхе в странах, где распространено заболевание, необходимо следить за своевременным обновлением репеллентов, отдавать предпочтение закрытой одежде, не пренебрегать пологами и москитными сетками. Распространены комары, переносящие лихорадку, не только в Таиланде, с которым у Омской области есть регулярное авиасообщение, но и во всех тропиках.
Инкубационный период занимает от 3 до 14 дней. Если после возвращения из отпуска, поднялась температура, стоит срочно обратиться за медицинской помощью. От человека к человеку лихорадка не передается. Без тропических комаров-переносчиков окружающих больной не заразит.