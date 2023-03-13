На отдыхе в странах, где распространено заболевание, необходимо следить за своевременным обновлением репеллентов, отдавать предпочтение закрытой одежде, не пренебрегать пологами и москитными сетками. Распространены комары, переносящие лихорадку, не только в Таиланде, с которым у Омской области есть регулярное авиасообщение, но и во всех тропиках.