Александр Бурков побывал с инспекцией в детских садах Омской области

После Омского района Александр Бурков отправился в Черлакский район. Там он побывал в Солянском детском саду №1 на 122 места. В прошлом году двухэтажное здание 1963 года постройки отремонтировали. Немаловажную роль в этом сыграл местный бизнес. Руководство ООО «Соляное» направило 35 млн рублей на ремонт садика.