Александр Бурков побывал с инспекцией в детских садах Омской области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что сегодня губернатор в ходе рабочей поездки посетил два детских сада в разных районах области.
В Омском районе губернатор побывал в детском саду комбинированного типа «Иртышский», который был построен благодаря взаимодействия региональной власти и бизнеса. Строили в рамках нацпроекта «Демография» и на инвестиции от ЗАО «Иртышская птицефабрика». Государство выделяло на строительство более 12,5 млн рублей.
Садик ввели в эксплуатацию 28 февраля. Он рассчитан на 140 мест. Организованы 6 групп, 2 из которых — ясельные. Также организованы 2 логопедические группы.
«С большим уважением отношусь к бизнесу, который участвует в создании социальной инфраструктуры в своих районах. Так, в 2019 году директор птицефабрики „Иртышской“ Анатолий Васильевич Беззубцев своим участием в строительстве детского сада задал тренд на такое сотрудничество. Бизнес готов софинансировать строительство и реконструкцию соцобъектов», — отметил Александр Бурков.
Губернатор осмотрел помещения, куда уже скоро переедет часть воспитанников из старого корпуса. Дети из очередей начнут получать путевки сразу после передачи здания в собственность района и выдачи лицензии на образовательную деятельность. Губернатор поручил ускорить процесс передачи здания.
«На полную мощность детский сад, как мы планируем, заработает с 1 сентября. Все очень рады и с нетерпением ждут открытия. Важно, что к нам придут дети и с ближайших СНТ, а также с Розовки», — прокомментировала заведующая Галина Калинина.
В ближайшее время закончат монтаж оборудования пищеблока. Уже проложена новая линия питания к сушильной технике в подвале, отлажена работа электрооборудования, вытяжки и лифтового оборудования.
После Омского района Александр Бурков отправился в Черлакский район. Там он побывал в Солянском детском саду №1 на 122 места. В прошлом году двухэтажное здание 1963 года постройки отремонтировали. Немаловажную роль в этом сыграл местный бизнес. Руководство ООО «Соляное» направило 35 млн рублей на ремонт садика.
Деньги пошли на ремонт фасада: садик облицевали панелями. Еще на эти деньги крышу выложили металлическим кровельным профлистом. В здании заменили отопление, установили новые двери, как входные, так и внутренние, поставили пластиковые окна и провели отделку.
«Еще один положительный пример — в селе Соляном Черлакского района Виктор Яковлевич Белевкин сам вышел с инициативой и провел капитальный ремонт детского сада. Это шаг социально ориентированного бизнеса», — прокомментировал Александр Бурков.
Из областного бюджета выделяли 12 млн рублей на оснащение сада. На эти средства поставили теневые навесы, закупили мебель, оргтехнику, сантехнику и хозяйственный инвентарь.
«Оформлением стен спортивного и актового залов занимались профессиональные художники, смонтировано умное уличное освещение и подсветка самого здания. По периметру установлено металлическое ограждение, благоустроена территория с укладкой тротуарной плитки, газона и высадкой зеленых насаждений. Изначально мы даже не верили в полное обновление, сейчас нарадоваться не можем. Счастливы и родители — водить в такой сад детей», — отметила заведующая Наталья Пецына.