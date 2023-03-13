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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

13 марта на Руси отмечали день Василия Капельника

Сегодня, 08:46
В церковном календаре 13 марта отмечен как день преподобного Василия Декаполита, исповедника. На Руси в эту дату праздновали день Василия Капельника.

Святой Василий жил VIII веке, в период правления византийского императора Льва Исаврянина, который занимался иконоборчеством. Василий принял монашество. Он был учеником Прокопия Декаполита, выступавшего против иконоборцев, - пишет Общественная служба новостей.

Как заметили древние славяне, именно с 13 марта ранняя весна набирает обороты. В этот день начинались сильные капели. По размеру сосулек наши предки определяли, какой будет урожай зерновых.

Народ в этот день выходил на улицу, чтобы дышать полной грудью. Существовало поверье, что солнечные лучи на Василия Капельника пропитаны целебными свойствами. Взрослые в этот день варили отвар из сосновых почек, а детей лечили от асцита – скопления жидкости в животе. Для этого проводили специальный обряд: закутывали малыша в овечий тулуп, укладывали на порог дома и выпускали стадо овец. Животные должны были переступать через ребенка и «уносить» с собой его болезнь.

Дождь в день Василия Капельника предвещал теплое и дождливое лето, звонкая капель – хороший урожай, а солнечная безоблачная погода –плодородие.

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