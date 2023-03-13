13 марта на Руси отмечали день Василия Капельника

Народ в этот день выходил на улицу, чтобы дышать полной грудью. Существовало поверье, что солнечные лучи на Василия Капельника пропитаны целебными свойствами. Взрослые в этот день варили отвар из сосновых почек, а детей лечили от асцита – скопления жидкости в животе. Для этого проводили специальный обряд: закутывали малыша в овечий тулуп, укладывали на порог дома и выпускали стадо овец. Животные должны были переступать через ребенка и «уносить» с собой его болезнь.