Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков

12 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Водители пожаловались на пробитые колеса после омских дорог

Горожане уверяют, что проблема ежегодная.

Омичи сообщают о транспортном коллапсе в районе Телецентра. «Все стоят с пробитыми колесами», — говорит автор поста в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

К тексту приложена видеозапись. На кадрах: ряд автомобилей «на аварийке» на обочине. Все остановились после моста с Нефтяников, ведущего на Левый берег.

иллюстрация
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

В комментариях горожане отметили, подобные ситуации происходят каждый год. «Там две ямы: в среднем ряду перед виадуком и под ним в сторону Левобережья. Когда вода, их не видно», — пояснил один из пользователей.

Также омичи рассказали об аналогичной проблеме в других частях города: «При въезде на виадук с улицы Кошевого полдороги провалилось. А 22 Декабря — будто, после бомбежки, хотя ремонт был несколько лет назад». Автолюбители поделились опытом, мол, приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и выбоины. А это — логично — увеличивает риск аварий.

#Дороги#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 05:47
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление
Сегодня, 06:31
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
Почти 40 рублей. На одном из омских маршрутов вырос проездной тариф
Сегодня, 03:41