«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков

Также омичи рассказали об аналогичной проблеме в других частях города: «При въезде на виадук с улицы Кошевого полдороги провалилось. А 22 Декабря — будто, после бомбежки, хотя ремонт был несколько лет назад». Автолюбители поделились опытом, мол, приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и выбоины. А это — логично — увеличивает риск аварий.