«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Омичи сообщают о транспортном коллапсе в районе Телецентра. «Все стоят с пробитыми колесами», — говорит автор поста в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
К тексту приложена видеозапись. На кадрах: ряд автомобилей «на аварийке» на обочине. Все остановились после моста с Нефтяников, ведущего на Левый берег.
В комментариях горожане отметили, подобные ситуации происходят каждый год. «Там две ямы: в среднем ряду перед виадуком и под ним в сторону Левобережья. Когда вода, их не видно», — пояснил один из пользователей.
Также омичи рассказали об аналогичной проблеме в других частях города: «При въезде на виадук с улицы Кошевого полдороги провалилось. А 22 Декабря — будто, после бомбежки, хотя ремонт был несколько лет назад». Автолюбители поделились опытом, мол, приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и выбоины. А это — логично — увеличивает риск аварий.