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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка

12 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
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Возле омского «Хмелька» произошла массовая драка

В этом заведении произошло наибольшее число происшествий.

Очевидцы описывают происходящее как «обычный вечер». В группе «Омск Live» опубликовали видеозапись массовой драки. Место — скандально известное кафе «Хмелек» на проспекте Комарова, 12.

Горожане опубликовали видеозапись. На кадрах: десяток-другой людей на парковке у заведения; все разбились на группы и дерутся между собой. Зрителей не меньше, чем участников, отовсюду слышатся комментарии: «Там вообще мясо!», «Вон — я понимаю: один на один. А тут — толпой». От места и к нему постоянно подъезжали автомобили.

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Фото: скриншот паблика Омск Live

Массовая драка привлекла и интернет-пользователей. Многие выразили мнение, что подобные точки нужно закрывать, мол, драки там — явление постоянное. Однако нашлась и другая точка зрения: «Можно подумать, в других местах нет драк. Где пьяный народ, там всегда будут разногласия и драки. Проблема не в месте, а в людях».

Мы обратились за комментарием в полицию. Сообщений к ним не поступало, на место в ту ночь правоохранители не выезжали. Однако тоже увидели пост в соцсетях и теперь проведут проверку.

Отметим, кафе «Хмелек» возглавило наш ТОП-3 омских заведений, куда полиция выезжала чаще всего. В 2021 году оттуда поступило 191 сообщение о происшествиях.

В кафе по вызову. Топ-3 омских заведений, куда полиция выезжала чаще всего
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#Драка#Соцсети#Кафе#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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