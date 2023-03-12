«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Очевидцы описывают происходящее как «обычный вечер». В группе «Омск Live» опубликовали видеозапись массовой драки. Место — скандально известное кафе «Хмелек» на проспекте Комарова, 12.
Горожане опубликовали видеозапись. На кадрах: десяток-другой людей на парковке у заведения; все разбились на группы и дерутся между собой. Зрителей не меньше, чем участников, отовсюду слышатся комментарии: «Там вообще мясо!», «Вон — я понимаю: один на один. А тут — толпой». От места и к нему постоянно подъезжали автомобили.
Массовая драка привлекла и интернет-пользователей. Многие выразили мнение, что подобные точки нужно закрывать, мол, драки там — явление постоянное. Однако нашлась и другая точка зрения: «Можно подумать, в других местах нет драк. Где пьяный народ, там всегда будут разногласия и драки. Проблема не в месте, а в людях».
Мы обратились за комментарием в полицию. Сообщений к ним не поступало, на место в ту ночь правоохранители не выезжали. Однако тоже увидели пост в соцсетях и теперь проведут проверку.
Отметим, кафе «Хмелек» возглавило наш ТОП-3 омских заведений, куда полиция выезжала чаще всего. В 2021 году оттуда поступило 191 сообщение о происшествиях.