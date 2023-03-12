«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка

Горожане опубликовали видеозапись. На кадрах: десяток-другой людей на парковке у заведения; все разбились на группы и дерутся между собой. Зрителей не меньше, чем участников, отовсюду слышатся комментарии: «Там вообще мясо!», «Вон — я понимаю: один на один. А тут — толпой». От места и к нему постоянно подъезжали автомобили.