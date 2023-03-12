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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

«В случае смерти нет претензий». Омичка с грудным малышом раскритиковала медиков

12 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Молодая мать пожаловалась на омских медиков после болезни малыша

Ребенку вовремя не поставили точный диагноз, утверждает женщина.

Обеспокоенная мать заболевшего ребенка опубликовала в соцсетях целую историю, в которой пожаловалась на медиков из Нижнеомской центральной районной больницы. Пост появился в группе «Голос Омска».

У грудного малыша появилась сыпь и женщина обратилась к педиатру. Исключили ветрянку. Самочувствие малыша ухудшалось. «Мы сами поехали в неотложку. Пришла врач, посмотрела его и сказала, что это простая инфекция», — рассказывает мать. Лечение было назначено, от госпитализации семья отказалась.

«Я спросила, может, нам завтра приехать анализы сдать. Мне ответили: зачем, я итак все вижу, смысла нет. Мы спокойно поехали домой — с врачом же говорили, не с бабкой-повитухой», — продолжает омичка повествование. Ребенку стало хуже, он перестал есть, родничок на голове опух.

В три часа ночи семья попыталась вызвать скорую помощь, но в результате к медикам пришлось ехать самим. Со слов автора поста, педиатр предположила, что у ребенка такая реакция на болезнь. «Кладут нас в стационар. Там „дубак“. Я взрослая в одежде замерзла. В 9:00 взяли анализы. К 11 часам появилась врач», — говорит омичка.

На реанимобиле малыша и маму повезли в Омск. «Прежде, чем ехать — подписываешь документы, что в случае летального исхода не имеешь претензий к персоналу», — пояснила женщина.

В городской больнице ребенку поставили диагноз менингит, врачи объяснили поведение малыша: стонал от головной боли, там скопился гной. «38 дней мы провели в больнице. Если бы нас отправили хотя бы на второй день, вышли бы намного раньше и ребенок чувствовал бы себя лучше», — сокрушается мать.

Женщина сообщает, планирует обратиться в минздрав и прокуратуру с жалобой на профессиональную квалификацию медиков и работу скорой помощи в Нижнеомском районе.

#Медицина#Здравоохранение#Жалобы#Соцсети#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Нижнеомский район#Омск
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