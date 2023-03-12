«В случае смерти нет претензий». Омичка с грудным малышом раскритиковала медиков

В три часа ночи семья попыталась вызвать скорую помощь, но в результате к медикам пришлось ехать самим. Со слов автора поста, педиатр предположила, что у ребенка такая реакция на болезнь. «Кладут нас в стационар. Там „дубак“. Я взрослая в одежде замерзла. В 9:00 взяли анализы. К 11 часам появилась врач», — говорит омичка.