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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло

12 марта 2023, 04:59
Фото: 1MI
иллюстрация
Малыша срочно госпитализировали.

В больницу Таврического района привезли полуторогодовалого мальчика. Врачи диагностировали термический ожог 4-5% тела.

Полиция выяснила, дома ребенок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом, та стояла на плите. Сейчас по факту происшествия ведется проверка.

Правоохранители обращаются к родителям: в месте, где находятся дети, не должно быть в доступности опасных предметов.

Отметим, всего за минувшие сутки в региональное УМВД поступило 767 сообщений, возбуждено 46 уголовных дел, задержаны 35 человек.

#Дети#Ожог#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Таврический район
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