В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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В больницу Таврического района привезли полуторогодовалого мальчика. Врачи диагностировали термический ожог 4-5% тела.
Полиция выяснила, дома ребенок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом, та стояла на плите. Сейчас по факту происшествия ведется проверка.
Правоохранители обращаются к родителям: в месте, где находятся дети, не должно быть в доступности опасных предметов.
Отметим, всего за минувшие сутки в региональное УМВД поступило 767 сообщений, возбуждено 46 уголовных дел, задержаны 35 человек.