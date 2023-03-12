Купеческий 123-летний особняк в Омске продают по цене столичной «двушки»

Напомним, в октябре 2021 года это же здание находилось в собственности у ДОСААФ. Купеческий особняк 1900 года постройки планировали продать. Тогда в лот тоже входили гараж и земельный участок. Начальная цена составляла 20,4 миллиона рублей, что больше, чем в два раза меньше нынешней стоимости.