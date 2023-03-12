Купеческий 123-летний особняк в Омске продают по цене столичной «двушки»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о покупке площади свободного назначения по адресу: улица Учебная, 82. «Основное здание является памятником истории и культуры», — говорится в описании.
Общая сумма приобретения — 45 миллионов рублей. В предложение входят: двухэтажное здание на 762 квадратных метра, кирпичный гараж, 16 соток земли. Известно, что год назад на объекте капитально отремонтировали кровлю, заменили чердачное перекрытие, стропильную и водосточную системы.
Объявление опубликовано 3 февраля 2023 года, последнее обновление было 2 марта. За это время предложение просмотрели 124 раза.
Напомним, в октябре 2021 года это же здание находилось в собственности у ДОСААФ. Купеческий особняк 1900 года постройки планировали продать. Тогда в лот тоже входили гараж и земельный участок. Начальная цена составляла 20,4 миллиона рублей, что больше, чем в два раза меньше нынешней стоимости.