Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Купеческий 123-летний особняк в Омске продают по цене столичной «двушки»

12 марта 2023, 11:35
Фото: omsk.mlsn.ru
иллюстрация

В Омске за 45 млн руб продают исторический памятник

В предложение также входит гараж и земля.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о покупке площади свободного назначения по адресу: улица Учебная, 82. «Основное здание является памятником истории и культуры», — говорится в описании.

Общая сумма приобретения — 45 миллионов рублей. В предложение входят: двухэтажное здание на 762 квадратных метра, кирпичный гараж, 16 соток земли. Известно, что год назад на объекте капитально отремонтировали кровлю, заменили чердачное перекрытие, стропильную и водосточную системы.

Объявление опубликовано 3 февраля 2023 года, последнее обновление было 2 марта. За это время предложение просмотрели 124 раза.

Напомним, в октябре 2021 года это же здание находилось в собственности у ДОСААФ. Купеческий особняк 1900 года постройки планировали продать. Тогда в лот тоже входили гараж и земельный участок. Начальная цена составляла 20,4 миллиона рублей, что больше, чем в два раза меньше нынешней стоимости.

В Омске выставили на торги еще одно здание ДОСААФ
Узнать подробнее
#Омск#Памятник#Продажа#Объявление#Общество#Экономика#Город#Новости
Подпишитесь
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
Сегодня, 11:09
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка
Сегодня, 09:28
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
Важно. Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет
Сегодня, 10:06
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23