Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В День защитника Отечества в зоне специальной военной операции погиб житель Одесского района Омской области. Его мобилизовали в сентябре прошлого года. А 8 марта президент Владимир Путин лично поздравил мать другого погибшего омича. Речь о ефрейторе Азамате Хаиржанове. Его не стало в мае прошлого года. Глава государства послал телеграмму в село Старинка Называевского района.
В пятницу компания «Конкорд» объявила об открытии центров по набору в ЧВК «Вагнер». Как эта новость относится к омичам? В перечень из 42 городов попал Омск. Мы уже знаем, где именно откроется центр.
Тем временем местные оборонные предприятия продолжают искать сотрудников. Сейчас необходимость — три тысячи кадров. Им предлагают до 70 тысяч рублей ежемесячно.
В Омске вдвое выросла подростковая преступность. Такой вывод мы сделали, изучив прокурорский отчет для депутатов. Подробностями о нарушениях закона в нашем городе делимся в материале ниже:
В тему составили дайджест самых громких преступлений недели:
Город55 вспомнил самые шокирующие, пугающие и скандальные происшествия зимы 2023 года. Представляем подборку:
Антимонопольщики оштрафовали участников картеля за антиконкурентное соглашение. Общая сумма штрафа превысила 18 миллионов рублей. Речь о сделке, которую провернули бизнесмены в период управления омским минздравом Ирины Солдатовой. Мы же решили выяснить, кто получил контракты на ремонт больниц в этом году. Подробности:
Во вторник, 7 марта, Город55 узнал, что в травмпункте больницы имени Кабанова сломался рентген-аппарат. А пациенты рассказали, что видели, как медики готовятся праздновать 8 марта.
Перед праздником статистику по заболеваемости коронавирусом представил Роспотребнадзор. Спойлер: омичи стали болеть чаще. Чиновники вновь заговорили о масочном режиме.
10 марта прокуратура сообщила, что «Омсктехуглерод» привлекли к ответственности за выбросы. Надзорный орган провел проверку, выявили много нарушений. Мы рассказываем об этом здесь.
Представление также внесли руководителю «ТГК-11». На компанию завели несколько дел. На самом предприятии не стали отрицать нарушения.
Унитаз на кухне. Да, это не ошибка. Жителям дома №167б по проспекту Мира предложили именно такой вариант на время капремонта. Шокирующие кадры разлетелись по интернету… и дошли до следователей. Началась проверка по части законности установки санузлов.
9 марта стало известно, что обновление необходимо еще одному зданию в Нефтяниках. Строение №16 по улице Энтузиастов буквально трещит по швам. Жители придали ситуацию огласке, боясь обрушения. Следователи занялись и этой проблемой.
А мы продолжали изучать отчет прокурора Омска для депутатов горсовета. Там и про жилищную сферу было. Муниципалитет по суду обязан отремонтировать 403 дома. На это требуется шесть миллиардов рублей.
С 10 марта в Омске изменили схему движения по Ленинградской площади. Все ради того, чтобы улучшить транспортное сообщение во время перекрытия моста. Обо всех новшествах мы в деталях говорим тут.
С 18 марта Ленинградский мост будут полностью перекрывать один раз в неделю — в ночь с субботы на воскресенье. После объявления этой меры чиновники рассказали, почему нельзя закрывать проезд каждую ночь.
Глава дептранса Вадим Кормилец попытался успокоить омичей, заявив, что к лету транспортный трафик снизится и пробок будет меньше. А позже профильные специалисты заявили: количество дорожных заторов уже сократилось!
Подрядчик раскрывает тонкости работы над капитальным ремонтом сооружения. Так, стало известно, что в работе пока задействовано около 40 человек. К апрелю будет в четыре раза больше. Омичи смогут проверить, так это или не так. На объекте хотят установить камеры видеонаблюдения, чтобы наблюдать за ходом работ в прямом эфире.
А на следующее — рабочее — утро город встал в пробки. Утренний час пик и 8-бальные пробки — вот, чем запомнят горожане 9 марта.
Капитальный ремонт гимназии №88 вновь откладывается. Подрядчик не учел в проекте замечания экспертов по сметным расчетам.
На окраине Омска планируют снести стадион «Сокол». О причинах и ответственных лицах рассказываем в этом материале. А вот другой стадион, вернее целый спортивный комплекс «Красная звезда», передали на баланс облправительства. Рыночная стоимость объекта — 827 миллионов рублей, но область получила его бесплатно.
Депутаты обсудили развитие (и проблемы) муниципальных парков. Сейчас в сфере — кризис. Прибыль падает, сильную конкуренцию составили частные парки развлечений. Вот, что было на заседании профильного комитета в горсовете:
Депутат Алексей Сокин, он же директор «Центра компетенций по вопросам городской среды» рассказал, когда ждать «достойного развития» Зеленого острова. Мы сократим его ответ: не раньше, чем через пять лет. Полную версию с комментариями можно прочитать здесь.
В Омске появятся новые общественные пространства. Речь о реализации 25 инициативных проектов от самих горожан. Идеи есть для каждого округа: перечисляем и показываем.
В начале недели в хоккейной жизни Омска был настоящий ажиотаж. Болельщики «положили» сайт «Авангарда», пока пытались купить билеты на матч 10 марта.
А 6 марта встреча с «Сибирью» проходила на Новосибирском льду. Омичи выиграли и повели в серии. Финальный счет 4:3. Мы подробно описали этот матч. 8 марта встреча вновь завершилась в пользу «ястребов». На выезде обыграли 4:1. Пятая игра — еще одна победа! На этот раз дома. Омские хоккеисты вышли во второй раунд плей-офф.
Тем временем президент клуба Александр Крылов попал в список самых влиятельных людей российского хоккея.
Накануне женского праздника город встал в 8-бальные пробки. Час пик начался раньше обычного, многие организации работали в сокращенном режиме. Впрочем, не будем заострять внимание на минусах.
Омичи рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам. А мы подготовили ТОП-5 бюджетных и крутых подарков. Актуально будет не только 8 марта. Чиновники из минтруда составили портрет омички — это интересно: