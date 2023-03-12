Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф

Подрядчик раскрывает тонкости работы над капитальным ремонтом сооружения. Так, стало известно, что в работе пока задействовано около 40 человек. К апрелю будет в четыре раза больше. Омичи смогут проверить, так это или не так. На объекте хотят установить камеры видеонаблюдения, чтобы наблюдать за ходом работ в прямом эфире.