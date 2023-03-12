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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Смертельный случай. Коронавирус поражает все больше омичей

12 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области за сутки выявлено 179 случаев коронавируса

Показатели не снижаются.

Все больше омичей болеют коронавирусом. Федеральный портал «стопкоронавирус.рф» обновил данные по эпидобстановке за минувшие сутки.

В нашем регионе выявлено 179 новых случаев COVID-19. Зафиксирован один летальный исход. Госпитализировали четверых пациентов. А выздоровевших числится 176 человек.

Отметим, всего в стране обнаружили 11 218 положительных диагнозов. Умерли 37 россиян.

Напомним, омские чиновники обеспокоены «ковидной» обстановкой в регионе. Министр труда Владимир Куприянов призывал омичей соблюдать масочный режим.

Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
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#Коронавирус COVID-19#Здравоохранение#Медицина#Статистика#Смерть#Коронавирус#Новости#Омск#Омская область#Россия
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