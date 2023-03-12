Смертельный случай. Коронавирус поражает все больше омичей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Все больше омичей болеют коронавирусом. Федеральный портал «стопкоронавирус.рф» обновил данные по эпидобстановке за минувшие сутки.
В нашем регионе выявлено 179 новых случаев COVID-19. Зафиксирован один летальный исход. Госпитализировали четверых пациентов. А выздоровевших числится 176 человек.
Отметим, всего в стране обнаружили 11 218 положительных диагнозов. Умерли 37 россиян.
Напомним, омские чиновники обеспокоены «ковидной» обстановкой в регионе. Министр труда Владимир Куприянов призывал омичей соблюдать масочный режим.