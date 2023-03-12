«Растаял снег и дороги». В омском Амуре проваливается асфальт

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
На улице 21-я Амурская проваливается асфальт. О возможных рисках сообщили очевидцы в соцсетях. Фото и видео с места событий разместили в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».
Дорожное покрытие повреждено у виадука, следует из снятых кадров.
«Пришла весна, растаял снег, а вместе с ним и дороги», — саркастично заметил один из пользователей в комментариях.
Напомним, ранее мы рассказывали о транспортном коллапсе у Телецентра. Из-за ям водители вынуждены менять пробитые колеса автомобилей.