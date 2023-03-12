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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:59

«Растаял снег и дороги». В омском Амуре проваливается асфальт

12 марта 2023, 07:53
Фото: 1MI
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Возле омского виадука проваливается асфальт

О проблеме сообщили очевидцы.

На улице 21-я Амурская проваливается асфальт. О возможных рисках сообщили очевидцы в соцсетях. Фото и видео с места событий разместили в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».

Дорожное покрытие повреждено у виадука, следует из снятых кадров.

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

«Пришла весна, растаял снег, а вместе с ним и дороги», — саркастично заметил один из пользователей в комментариях.

Напомним, ранее мы рассказывали о транспортном коллапсе у Телецентра. Из-за ям водители вынуждены менять пробитые колеса автомобилей.

«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
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#Дороги#Жалобы#Соцсети#Новости#Омск
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