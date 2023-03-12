Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Подрядчик устранит трещины на Ленинградской площади Омска

12 марта 2023, 04:37
Фото: 1MI
иллюстрация
Заказчику удалось выиграть суд.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил исковые требования «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», теперь подрядчик «АртРемСтрой» обязан устранить недочеты после ремонта городских дорог.

Компания в 2019 году выиграла несколько аукционов на обновление асфальта на десяти участках. Стоимость работ превышала 830 миллионов рублей. Подрядчик отстал от графика. После проверки дорожники обнаружили недостатки. Однако «АртРемСтрой» отказалась выполнять гарантийные обязательства.

Точку в деле поставил суд. 6 марта требования истца полностью удовлетворили. Ответчик за свой счет устранит дефекты на объектах, а именно: ул. 8-я Восточная, ул. Булатова (от ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе, Ленинградская площадь, ул. Сыропятская, ул. Масленникова, ул. М. Берникова, мост «Октябрьский» от 2-й Восточной до ул. А. Нейбута. На исполнение отведено время до 15 мая 2023 года.

Также с подрядчика взыскали судебные расходы — 6 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

#Подрядчик#Ремонт дорог#Ремонт#Арбитражный суд#Суд#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 05:47
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление
Сегодня, 06:31
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
Почти 40 рублей. На одном из омских маршрутов вырос проездной тариф
Сегодня, 03:41
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23