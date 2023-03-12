Подрядчик устранит трещины на Ленинградской площади Омска

Точку в деле поставил суд. 6 марта требования истца полностью удовлетворили. Ответчик за свой счет устранит дефекты на объектах, а именно: ул. 8-я Восточная, ул. Булатова (от ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе, Ленинградская площадь, ул. Сыропятская, ул. Масленникова, ул. М. Берникова, мост «Октябрьский» от 2-й Восточной до ул. А. Нейбута. На исполнение отведено время до 15 мая 2023 года.