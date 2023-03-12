Подрядчик устранит трещины на Ленинградской площади Омска

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Арбитражный суд Омской области удовлетворил исковые требования «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», теперь подрядчик «АртРемСтрой» обязан устранить недочеты после ремонта городских дорог.
Компания в 2019 году выиграла несколько аукционов на обновление асфальта на десяти участках. Стоимость работ превышала 830 миллионов рублей. Подрядчик отстал от графика. После проверки дорожники обнаружили недостатки. Однако «АртРемСтрой» отказалась выполнять гарантийные обязательства.
Точку в деле поставил суд. 6 марта требования истца полностью удовлетворили. Ответчик за свой счет устранит дефекты на объектах, а именно: ул. 8-я Восточная, ул. Булатова (от ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе, Ленинградская площадь, ул. Сыропятская, ул. Масленникова, ул. М. Берникова, мост «Октябрьский» от 2-й Восточной до ул. А. Нейбута. На исполнение отведено время до 15 мая 2023 года.
Также с подрядчика взыскали судебные расходы — 6 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.