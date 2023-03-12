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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Ожог ребенка кипящим маслом, массовая драка и продажа «истории». Воскресный Омск

12 марта 2023, 14:00
Фото: Город55
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Происшествия сегодня

Полуторогодовалый мальчик опрокинул на себя сковородку с кипящим маслом. Ребенка госпитализировали. Делом занимается полиция. В соцсетях молодая мама опубликовала длинную жалобу на медиком Нижнеомского района. Они неверно поставили диагноз грудному малышу, он больше месяца пролежал в больнице.

Обошлось без детей. Возле скандально известного кафе «Хмелек» ночью произошла массовая драка. Город55 обратился в полицию.

«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка
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Жалобы от омичей

Критику горожан мы делим на две категории: претензии к коммунальщикам и недовольство дорожниками. Омичи поставили в ряд автомобили с пробитыми колесами на одних и тех же ямах.

«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
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А возле другого виадука проваливается асфальт.

Еще не всем омичам из Октябрьского округа вернули холодную воду. Жители хотят подавать коллективный иск за 10-дневное ожидание. Тем временем водоканал объявил о перерасчете для тех, кто остался без воды из мартовских аварий.

Продажа в Омске

В Омске снова пытаются продать купеческий особняк 1900 года постройки. За два года историческая ценность вдвое подорожала.

Купеческий 123-летний особняк в Омске продают по цене столичной «двушки»
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#Происшествия#Общество#Город#Экономика#Авария#Деньги#Дети#Жалобы#Соцсети#Драка#Новости#Омск#Омская область#Нижнеомский район
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