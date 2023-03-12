Ожог ребенка кипящим маслом, массовая драка и продажа «истории». Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Полуторогодовалый мальчик опрокинул на себя сковородку с кипящим маслом. Ребенка госпитализировали. Делом занимается полиция. В соцсетях молодая мама опубликовала длинную жалобу на медиком Нижнеомского района. Они неверно поставили диагноз грудному малышу, он больше месяца пролежал в больнице.
Обошлось без детей. Возле скандально известного кафе «Хмелек» ночью произошла массовая драка. Город55 обратился в полицию.
Критику горожан мы делим на две категории: претензии к коммунальщикам и недовольство дорожниками. Омичи поставили в ряд автомобили с пробитыми колесами на одних и тех же ямах.
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