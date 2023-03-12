Омский бухгалтер лишилась более 2 млн руб, желая заработать на инвестициях

42-летняя женщина увидела в Интернете рекламу заработка на акциях якобы крупной нефтяной компании. Омичка перешла по ссылке, оставила свой номер телефона. Далее — звонок от «консультанта компании». Он внушал: можно получать большой доход от инвестиций. Потерпевшая действовала по инструкции, скачала приложение, зарегистрировалась, внесла 16 000 рублей. Затем перевела на указанный счет все свои сбережения — 99 000 рублей. Но и этого показалось мало, тогда омичка отдала свыше двух миллионов рублей кредитных средств.