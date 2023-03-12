Омский бухгалтер лишилась более 2 млн руб, желая заработать на инвестициях

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Бухгалтер из Омска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба — 2 173 000 рублей. Правоохранители рассказали подробности истории.
42-летняя женщина увидела в Интернете рекламу заработка на акциях якобы крупной нефтяной компании. Омичка перешла по ссылке, оставила свой номер телефона. Далее — звонок от «консультанта компании». Он внушал: можно получать большой доход от инвестиций. Потерпевшая действовала по инструкции, скачала приложение, зарегистрировалась, внесла 16 000 рублей. Затем перевела на указанный счет все свои сбережения — 99 000 рублей. Но и этого показалось мало, тогда омичка отдала свыше двух миллионов рублей кредитных средств.
Вывести прибыль не удалось, а наставник перестал выходить на связь. Только тогда женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В целом за последние сутки зафиксировано 13 дистанционных хищений, сообщают правоохранители. Так, 50-летний житель Октябрьского округа, пытаясь «защитить сбережения», перевел на чужой счет 1 715 000 рублей. А 38-летий житель Советского округа потерял 30 000 рублей, хотел оплатить билеты в кино на сайте. По всем фактам ведется следствие.