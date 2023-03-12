Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Всем абонентам, которые лишились холодной воды из-за мартовской аварии, сделают перерасчет, заявила пресс-служба «Омскводоканала». Это касается жителей как многоэтажных, так и частных домов.
Напомним, причина перерасчета — временное отключение воды на период ремонта водопровода. Ночью 2 марта на насосной станции «Октябрьская» повысилось давление. Это сказалось на водоснабжении потребителей. Рабочим потребовалось время, чтобы устранить «глубокий свищ».
Без воды более двух дней оставались жители 25 домов, три административных здания. Спустя неделю после устранения последствий аварии проблемные объекты посетил мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов. Глава города упрекнул ресурсников в несвоевременной установке необходимого технологического оборудования. Отметим, из-за коммунальных аварий некоторые омичи серьезно пострадали: