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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет

12 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Пресс-служба водоканала выступила с заявлением.

Всем абонентам, которые лишились холодной воды из-за мартовской аварии, сделают перерасчет, заявила пресс-служба «Омскводоканала». Это касается жителей как многоэтажных, так и частных домов.

Напомним, причина перерасчета — временное отключение воды на период ремонта водопровода. Ночью 2 марта на насосной станции «Октябрьская» повысилось давление. Это сказалось на водоснабжении потребителей. Рабочим потребовалось время, чтобы устранить «глубокий свищ».

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Без воды более двух дней оставались жители 25 домов, три административных здания. Спустя неделю после устранения последствий аварии проблемные объекты посетил мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов. Глава города упрекнул ресурсников в несвоевременной установке необходимого технологического оборудования. Отметим, из-за коммунальных аварий некоторые омичи серьезно пострадали:

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#Вода#Водоканал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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