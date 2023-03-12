Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет

Без воды более двух дней оставались жители 25 домов, три административных здания. Спустя неделю после устранения последствий аварии проблемные объекты посетил мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов. Глава города упрекнул ресурсников в несвоевременной установке необходимого технологического оборудования. Отметим, из-за коммунальных аварий некоторые омичи серьезно пострадали: