На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
На месте бывшего магазина IKEA в торговом центре «Мега» открылась точка местной мебельной фабрики «Дивайн». Новый объект появился на карте ТЦ. В официальной группе компании также сообщается о дополнительном адресе работы.
Отметим, первый магазин фабрики находится в бизнес-центре на Фрунзе. «Дивайн» был основан в 2013 году. Учредителем и директором является Алексей Зобнин. Компания вышла на межрегиональный рынок.
Напомним, IKEA ушла с российского рынка после начала специальной военной операции.