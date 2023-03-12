Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку

12 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Вместо IKEA в Омске открылся мебельный магазин

Карта торговых объектов ТЦ «Мега» обновилась.

На месте бывшего магазина IKEA в торговом центре «Мега» открылась точка местной мебельной фабрики «Дивайн». Новый объект появился на карте ТЦ. В официальной группе компании также сообщается о дополнительном адресе работы.

Отметим, первый магазин фабрики находится в бизнес-центре на Фрунзе. «Дивайн» был основан в 2013 году. Учредителем и директором является Алексей Зобнин. Компания вышла на межрегиональный рынок.

Напомним, IKEA ушла с российского рынка после начала специальной военной операции.

Омичи рискуют попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России
Узнать подробнее
#Мега#Икеа#Мебель#Продажа#Общество#Экономика#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 05:47
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление
Сегодня, 06:31
Почти 40 рублей. На одном из омских маршрутов вырос проездной тариф
Сегодня, 03:41
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23