Лепщик пельменей и пчеловод. Омичам рассказали о работе, на которой надо отдыхать

Омичи смогут работать в компании по оцифровке документов. Должность не предполагает общения ни с клиентами, ни с коллегами. Главная задача: готовить архивные материалы к сканированию. Это работа, конечно, для усидчивых. Можно рассчитывать на минимум 30 тысяч рублей в Татарстане или от 55 тысяч рублей в подмосковье.