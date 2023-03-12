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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Лепщик пельменей и пчеловод. Омичам рассказали о работе, на которой надо отдыхать

12 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
иллюсттрация

Омичам представили ТОП-5 рабочих вакансий для отдыха

Под отдыхом аналитики имеют ввиду спокойное состояние души и тела.

Работать так, словно отдыхаешь. Эксперты «Авито» составили ТОП-5 «медитативных» вакансий:

  • Художник по росписи фарфора и керамики

Омичам предлагают расписывать фарфор подглазурными красками или золотом — керамику. Мастеру обещают до 65 тысяч рублей в месяц и свободный график. Правда, нужны такие специалисты не в Омске, а близ столицы.

  • Архивист

Омичи смогут работать в компании по оцифровке документов. Должность не предполагает общения ни с клиентами, ни с коллегами. Главная задача: готовить архивные материалы к сканированию. Это работа, конечно, для усидчивых. Можно рассчитывать на минимум 30 тысяч рублей в Татарстане или от 55 тысяч рублей в подмосковье.

  • Лепщик полуфабрикатов

Целый день однообразные и монотонные действия. Омичам предлагают лепить из теста полуфабрикаты: пельмени, вареники, хинкали, манты. Получать зарплату можно каждую неделю, а работать 5/2 или 2/2. Оплата бывает сдельной, например, 70 рублей за килограмм пельменей, то есть 2 000 рублей за смену.

  • Флорист в закрытую мастерскую

Нет, это не привычный цветочный салон, куда приходят за красивыми букетами. В Москве есть закрытая мастерская. Флористы там принимают и готовят цветы, составляют композиции, не видят клиентов. За максимальным заработком — до 150 тысяч рублей — флористам стоит ехать в Норильск и работать 2/2.

  • Пчеловод

Работа на свежем воздухе очищает разум и прибавляет здоровья. Пчеловодам часто предлагают бесплатное жилье. Такие условия, например, есть во Владимирской области. Доход будет то 35 тысяч рублей; или под Псковом минимум за 50 тысяч.

#Работа#Отдых#Общество#Новости#Россия#Омск#Омская область#Москва
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