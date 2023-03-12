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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Кто во что горазд. Названы самые прибыльные сферы в Омске

12 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
иллюстрация

120 омских организаций принесли 6,3 млрд руб убытков

Статистики выяснили, какие виды деятельности приносят большую прибыль.

Омскстат представил данные о финансовых результатах по итогам 2022 года. Организации региона получили положительный сальдированный результат — 63,8 миллиарда рублей. Это на 6,2% больше, чем было за 2021 год.

380 компаний (75% от всех) были прибыльными. Общая сумма — 70,1 миллиарда рублей. Больше всего заработали отрасли обрабатывающего производства, торговли, авторемонта, транспортировки и хранения.

А вот 120 организаций вышли «в минус». Сумма убытков — 6,3 миллиарда рублей. Показатель на 22,7% меньше, если сравнивать с 2021 годом.

#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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