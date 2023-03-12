До добра не доводит. Омич выпил с незнакомцем на улице и лишился имущества

Поздно вечером на остановке «20-я Линия» заявитель познакомился с мужчиной. Они выпили алкоголь, после — новый приятель пригласил к себе домой. До порога не дошли: в районе 16-й Линии у потенциального гостя отобрали телефон. Грабитель скрылся.