До добра не доводит. Омич выпил с незнакомцем на улице и лишился имущества

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В полицию обратился 41-летний житель Центрального округа. Рассказал о хищении телефона. Ущерб — 5 000 рублей. Правоохранители раскрыли грабеж по горячим следам.
Поздно вечером на остановке «20-я Линия» заявитель познакомился с мужчиной. Они выпили алкоголь, после — новый приятель пригласил к себе домой. До порога не дошли: в районе 16-й Линии у потенциального гостя отобрали телефон. Грабитель скрылся.
Личность преступника установили быстро. Его задержали в больнице на Л. Чайкиной. Туда мужчина привезли из-за неадекватного состояния. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, ранее часто судимый за кражи.
На допросе омич признался: телефон сдал в ломбард за 2 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.