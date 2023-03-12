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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

До добра не доводит. Омич выпил с незнакомцем на улице и лишился имущества

12 марта 2023, 10:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич познакомился с мужчиной на остановке и остался без телефона

Задержанный оказался неоднократно судим.

В полицию обратился 41-летний житель Центрального округа. Рассказал о хищении телефона. Ущерб — 5 000 рублей. Правоохранители раскрыли грабеж по горячим следам.

Поздно вечером на остановке «20-я Линия» заявитель познакомился с мужчиной. Они выпили алкоголь, после — новый приятель пригласил к себе домой. До порога не дошли: в районе 16-й Линии у потенциального гостя отобрали телефон. Грабитель скрылся.

Личность преступника установили быстро. Его задержали в больнице на Л. Чайкиной. Туда мужчина привезли из-за неадекватного состояния. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, ранее часто судимый за кражи.

На допросе омич признался: телефон сдал в ломбард за 2 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

#Грабеж#Полиция#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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