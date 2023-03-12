Чудесное спасение. Омич провалился под лед и остался жив

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
12 марта в 15:30 стало известно, что под лед в районе моста имени 60-летия Победы провалился человек. О спасении сообщает пожарно-спасательная служба Омской области.
Сотрудники выехали на место. Спасатель третьего класса Илья Иванченко надел специальный гидрокостюм страховочную привязь. Мужчина доплыл до пострадавшего, успешно вытащил омича из-подо льда.
Пострадавшего передали медикам. Травм никто не получил. Погибших нет.