Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Чудесное спасение. Омич провалился под лед и остался жив

12 марта 2023, 12:47
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске спасли мужчину, который провалился под лед

Пострадавшего передали медикам.

12 марта в 15:30 стало известно, что под лед в районе моста имени 60-летия Победы провалился человек. О спасении сообщает пожарно-спасательная служба Омской области.

Сотрудники выехали на место. Спасатель третьего класса Илья Иванченко надел специальный гидрокостюм страховочную привязь. Мужчина доплыл до пострадавшего, успешно вытащил омича из-подо льда.

Пострадавшего передали медикам. Травм никто не получил. Погибших нет.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Официальный канал Пожарно-спасательной службы Омской области
#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
Сегодня, 11:09
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка
Сегодня, 09:28
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
Важно. Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет
Сегодня, 10:06
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23