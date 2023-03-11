В Омске впервые с весны подешевел репчатый лук

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В Омской области подешевел репчатый лук. Согласно данным Омскстата, в настоящий момент стоимость лука в среднем 62,71 рубля за килограмм.
По итогу с 27 февраля по 6 марта цена упала на 5,5%. Отметим, что цена пошла на спад впервые за последние 5 месяцев.
Напомним, что недавно подорожание лука послужило поводом для отдельного совещания у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Оказалось, что Россия сама себя луком полностью не снабжает. А партнеры ввели запрет на экспорт лука из-за морозов.