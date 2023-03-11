В Омске впервые с весны подешевел репчатый лук

Напомним, что недавно подорожание лука послужило поводом для отдельного совещания у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Оказалось, что Россия сама себя луком полностью не снабжает. А партнеры ввели запрет на экспорт лука из-за морозов.