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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Омске впервые с весны подешевел репчатый лук

11 марта 2023, 14:34
Фото: Город55
Стоимость снизилась на 3,78 рубля.

В Омской области подешевел репчатый лук. Согласно данным Омскстата, в настоящий момент стоимость лука в среднем 62,71 рубля за килограмм.

По итогу с 27 февраля по 6 марта цена упала на 5,5%. Отметим, что цена пошла на спад впервые за последние 5 месяцев.

Напомним, что недавно подорожание лука послужило поводом для отдельного совещания у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Оказалось, что Россия сама себя луком полностью не снабжает. А партнеры ввели запрет на экспорт лука из-за морозов.

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Фото: Омскстат (скриншот)
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#Ксения Карагодина#Снижение цен#Лук#Город#Общество#Экономика#Продукты#Новости#Омск#Омская область#Цены
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