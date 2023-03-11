В Омской области инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что инвалид долгое время проживал у знакомых в неблагоустроенном доме, где нужно топить печь.
В список нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма во внеочередном порядке инвалида включили еще в марте 2021 году. Однако так жилье ему и не предоставили.
«Калачинская межрайонная прокуратура Омской области по обращению инвалида провела проверку соблюдения его жилищных прав. В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении муниципалитета во внеочередном порядке предоставить заявителю жилое помещение», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
По итогу суд удовлетворил иск, и инвалид получил благоустроенное жилье.