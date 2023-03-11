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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Омской области инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

11 марта 2023, 05:22
Фото: Город55
Представители администрации своевременно не предоставили ему жилье.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что инвалид долгое время проживал у знакомых в неблагоустроенном доме, где нужно топить печь.

В список нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма во внеочередном порядке инвалида включили еще в марте 2021 году. Однако так жилье ему и не предоставили.

«Калачинская межрайонная прокуратура Омской области по обращению инвалида провела проверку соблюдения его жилищных прав. В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении муниципалитета во внеочередном порядке предоставить заявителю жилое помещение», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По итогу суд удовлетворил иск, и инвалид получил благоустроенное жилье.

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#Ксения Карагодина#Квартира#Город#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости#Омск#Омская область
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