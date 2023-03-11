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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В Омске запретили парковку на участке улицы Булатова

11 марта 2023, 04:31
Фото: Город55
Запрет работает с 10 марта 2023 года.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Омске на участке ул. Булатова введен запрет на парковку.

Запрет распространяется на нечетную сторону ул. Булатова от здания № 103 до ул. Гусарова (зона действия знаков 3.27 «Остановка запрещена», с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор») .Это поможет спастись от пробок, а также улучшит пропускную способность улицы.

Отметим, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф размером 1,5 тыс рублей и перемещение автомобиля на спецстоянку.

Пробки отменяются. В Омске запретят парковку на участке улицы Булатова
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#Ксения Карагодина#Запрет#Парковка#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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