В Омске запретили парковку на участке улицы Булатова

Запрет распространяется на нечетную сторону ул. Булатова от здания № 103 до ул. Гусарова (зона действия знаков 3.27 «Остановка запрещена», с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор») .Это поможет спастись от пробок, а также улучшит пропускную способность улицы.