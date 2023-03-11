В Омске запретили парковку на участке улицы Булатова

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Омске на участке ул. Булатова введен запрет на парковку.
Запрет распространяется на нечетную сторону ул. Булатова от здания № 103 до ул. Гусарова (зона действия знаков 3.27 «Остановка запрещена», с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор») .Это поможет спастись от пробок, а также улучшит пропускную способность улицы.
Отметим, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф размером 1,5 тыс рублей и перемещение автомобиля на спецстоянку.