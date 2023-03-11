Сегодня, 11 марта, в паблике «Кладовка» поделились, что в Омске установили еще 2 контейнера для сбора ненужных вещей. Новые ящики разместили на Красноярском тракте, 22а у гипермаркета «Лента» (ул. Бархатовой) и на ул. 6-я Линия, 97 (дом между улицами Масленникова и Маяковского).