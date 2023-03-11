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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Омске установили еще 2 контейнера для сбора ненужных вещей

11 марта 2023, 12:55
Фото: Город55
Новые контейнеры появились у входа в гипермаркет «Лента» на Красноярском тракте и возле дома №97 по улице 6-я Линия.

Сегодня, 11 марта, в паблике «Кладовка» поделились, что в Омске установили еще 2 контейнера для сбора ненужных вещей. Новые ящики разместили на Красноярском тракте, 22а у гипермаркета «Лента» (ул. Бархатовой) и на ул. 6-я Линия, 97 (дом между улицами Масленникова и Маяковского).

В баки можно положить ненужные вещи (обязательно чистые и целые):

  • одежду и обувь;
  • постельное бельё и текстиль;
  • сумки;
  • книги и игрушки.

Отметим, что теперь у социального проекта «Кладовка» 28 контейнеров для сбора вещей по всему городу.

Кому достаются пожертвования из благотворительных фондов
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#Ксения Карагодина#Кладовка#Социального проекта#Социальный проект#Сбор вещей#Город#Общество#Экономика#Благотворительность#Новости#Омск#Омская область
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