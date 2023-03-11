Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Сегодня, 11 марта, в паблике «Кладовка» поделились, что в Омске установили еще 2 контейнера для сбора ненужных вещей. Новые ящики разместили на Красноярском тракте, 22а у гипермаркета «Лента» (ул. Бархатовой) и на ул. 6-я Линия, 97 (дом между улицами Масленникова и Маяковского).
В баки можно положить ненужные вещи (обязательно чистые и целые):
Отметим, что теперь у социального проекта «Кладовка» 28 контейнеров для сбора вещей по всему городу.