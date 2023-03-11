Омичам сообщили об отмене маршрута № 345

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В телеграм-канале «Омский форум» сообщили, что в Омске перестал действовать маршрут № 345. Такое решение принял перевозчик из-за убыточности маршрута.
Маршрут № 345 связывал улицу Бархатовой, Лукашевича, поселок Солнечный, РЭБ. Отметим, что около 23 лет его обслуживал частный перевозчик Николай Семенюк.
Омичи могут в качестве альтернативы использовать автобус № 90. Он ездит идентично маршрутке № 345, за исключением остановки РЭБ. В настоящее время в район РЭБ ходит лишь автобус № 87.
Напомним, что недавно в мэрии Омска скорректировали перечень маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф. Из него, в том числе убрали маршрут №345.